Horacio Rodríguez Larreta reafirmó este miércoles (7/6) su voluntad de ampliar Juntos por el Cambio (JxC) para “terminar con el flagelo del kirchnerismo” y también habló de las críticas de Mauricio Macri por el intento de sumar a Juan Schiaretti a JxC. “Tengo mis convicciones y no las voy a cambiar porque en algunos casos difiera con lo que piensa Mauricio Macri”, sostuvo en declaraciones a Radio La Red y advirtió: “Jamás me van a escuchar criticar a alguien de Juntos por el Cambio, aunque a mí sí me lo hagan; no es ojo por ojo ”.