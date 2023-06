Ucrania y Nord Stream: El escándalo que la OTAN quiere tapar

Si bien el plan ucraniano difiere en algunos aspectos con el del ataque -el informe de inteligencia europeo sugiere que ataque el oleoducto Nord Stream 1, pero no el Nord Stream 2, y dice que los saboteadores se embarcaron desde un lugar diferente en Europa, no desde Warnemünde, una ciudad portuaria alemana en el Báltico, donde se alquiló el Yatae Andrómeda- no deja de causar inquietudes sobre las intenciones de Kiev.