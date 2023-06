Ojo Patricia Bullrich: Macri está en modo relax (¿jubilado?)

Macri De Loredo 2.jpg Mauricio Macri en Córdoba, apoyó tibio a Patricia Bullrich.

Lo lanzado a la prensa cordobesa no fue, ni por cerca, lo duro que el sector bullrichista esperaba. Claro, para Macri la relación con Schiaretti probablemente pesó, pero más aún el ánimo de no entrometerse tanto en problemas que no le van a rendir frutos personales.

“Creo que no hace falta perder el concepto ideológico para ganarle al kirchnerismo. Entiendo que Rodríguez Larreta ha cometido una pequeña gran equivocación. Ojalá haya una retracción para alinear a los grupos de Juntos por el Cambio”, expresó por la mañana en la Bolsa de Comercio. Todo ello en un tono mucho más suave que Bullrich, quien no escatimó en emparentar a Larreta con el kirchnerismo.

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1664443625990676480 Contento de que los cordobeses tengan una fórmula como esta. Fuerzas Rodrigo y Soher, tienen mi apoyo y confianza https://t.co/O9MZIRodbo — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 2, 2023

Horas más tarde, Urgente24 estuvo presente en la última actividad del día en la agenda cordobesa de Macri, donde pudo verse a un ex presidente completamente distendido. En el marco de su presentación del libro autobiográfico “¿Para qué?”, Macri se mostró varias marchas más abajo que su ex ministra de Seguridad, e incluso evitó dar precisiones sobre el tema Schiaretti.

Con chistes distendidos, discusiones futboleras y un clima relajado entre los 400 asistentes a la conferencia, Macri fue entrevistado por De Loredo para hablar de sí mismo, y deslizando un sentimiento de despreocupación.

El tono del ex presidente invitó a pensar en un actor influyente, pero lejos de ser protagonista. Algo a lo que Bullrich debería prestar especial atención teniendo en cuenta que considera a Macri como un arma electoral.

