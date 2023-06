Mauricio Macri, el "abogado del diablo" defiende lo que odia

larreta schiaretti.jpg Juan Schiaretti, punto de discordia en Juntos por el Cambio.

En Córdoba, el microclima provincial casi nunca estuvo atado a los sucesos nacionales. Como si se tratara de un blindaje, las últimas vueltas electorales en Córdoba casi nunca tuvieron relación con las disputas a nivel país, cuestión que en muchas ocasiones bloqueó el ingreso del kirchnerismo.

"No tiene nada que ver una elección provincial con la necesidad de Argentina”, retrató Schiaretti al hablar sobre la interna que desató su figura en Juntos por el Cambio. El tres veces gobernador de la provincia habló con conocimiento de causa.

En ese orden, el oficialismo provincial avanza con la campaña local como si nada sucediera a nivel nacional. “En tiempos en los que tenemos que estar unidos para superar la crisis que nos afecta, es increíble que haya gente que todavía siga alimentando la grieta y hasta se permita perder un día entero de campaña para impedir lo que la inmensa mayoría de los argentinos quiere”, dijo la candidata a vicegobernadora del oficialismo, la radical Myrian Prunotto, a La Voz.

Por otro lado, la necesidad de defensa de la candidatura de Luis Juez a nivel nacional desprende otro dato no menor que la contradice como natural. El senador siempre rechazó la intervención de la cúpula nacional en las cuestiones provinciales.

“No es determinante, nunca dejé que me marcara la cancha”, supo decir Juez en marzo del 2023 cuando la relación con Mauricio Macri estaba rota. En ese entonces, el cordobés peleaba para quedarse con la candidatura y el ex presidente quería impedir eso mismo, brindando su apoyo a Rodrigo De Loredo.

Algo similar sucedió en 2021, cuando por las legislativas, Macri se enfrentó a Juez. El ex mandatario quería que la candidatura a senador quedara en manos de Gustavo Santos, algo que no terminó sucediendo.

Luis Juez, junto a Mauricio Macri. Mauricio MAcri llegó a Córdoba para defender a Luis Juez.

En última instancia, hablan las encuestas. Según los últimos estudios circulantes, Juez podría estar en desventaja con Martín Llaryora hasta por diez puntos, luego de que el PJ bloqueara el tándem Juez-De Loredo que se presentaba como el más competitivo.

Para la consultora Delfos, en abril Llaryora aventajaba a Juez con un 42,4% de los votos contra un 31,3%. Si bien eso habría variado, la tendencia seguiría a favor del peronista.

Con todo ello a la vista, se hace complejo sostener la defensa de Macri a Luis Juez como algo no artificial. Las motivaciones del ex mandatario no son meramente locales, sino, más bien, personales.

Así, el acto de blindar a Patricia Bullrich llevó a Macri a un viaje en el cual terminó defendiendo algo que él mismo supo rechazar hasta hace semanas atrás. Y, al mismo tiempo, bloquear algo que él mismo también supo buscar con ahínco, como la sumatoria del gobernador de Córdoba.