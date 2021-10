Luis Juez contra Macri: "No te podés defender como Cristina"

Luis Juez, junto a Mauricio Macri. Luis Juez y Mauricio Macri, una foto que no se repite.

De hecho, en las últimas horas la lista de Luis Juez le pidió a la gente del ex presidente que reacomodaran la agenda para no cruzarse con Patricia Bullrich, patrocinadora porteña de la lista de Juntos por el Cambio en Córdoba. Y esto fue aceptado a duras penas por el equipo del ex presidente.