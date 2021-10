Espert: -Está todo bien. Sigamos.

Bonelli: -Disculpame, a ver. Por respeto a los otros candidatos y a la gente, hay un reglamento. Usted lo puede vulnerar si quiere.

Espert: -Yo respeto el reglamento y respeto a la gente. Cuando terminó el horario, me levanté y me fui, no vulneré ningún reglamento. Es más, cuando empecé la introducción me cortaron a los 15 segundos y me quedé. No violé ningún reglamento.

Alfano: -Bueno, pregunte.

Esta mañana, en esa misma señal, el columnista del diario Clarín dijo: "Tuve un momento con Espert por el tema de las preguntas y empezaron a debatir. Desde el punto de vista televisivo estaba muy bien y si fuera por mí que arranquen a las 22 y que debatan pero bueno... Igual, todo muy bien".

Consultado sobre los candidatos, Bonelli dijo: "Espert estuvo un poco rebelde. Espert ocupó el centro del ring con disparadores pero se puso un poco violento en un momento con Victoria Tolosa Paz".

En otro momento del debate, al inicio del mano a mano, que le tocó con Del Caño, Espert se quejó porque le hubiera gustado "preguntarle a Tolosa Paz y Santilli porque ahí está la grieta y el problema".

Bonelli le pidió que "no se haga el sobrador".

"No me hago el sobrador. Vos sabés que, en este tema, fue un reglamento especial", lo cruzó Espert, dando a entender que estuvo arreglado.

Anoche (20/10), los Libertarios, que tuvieron un buen desempeño en las redes con el minuto a minuto según la consultora Sci Data, cargaron contra el conductor de A 2 Voces. Y algunos hasta se desubicaron:

"Bien Espert mostrando que las reglas del debate fueron impuestas, y también mostró que A dos voces no fue neutral. ¿En qué lugar del mundo un periodista le dice al panelista en el debate que 'no sea sobrador'? Sorprendente que no le haya respondido que el otro es un 'ensobrado'", dijo el economista Agustín Erchebarne.

20211021 - DebateBuenosAires.pdf

Otros, directamente, fueron al hueso: ¿Por qué los debates se hacen en TN y no en otros ámbitos más institucionales?

En el oficialismo es una idea que viene desde el kirchnerismo, que sabe que va de visitante a TN y le gustaría ser local en la TV Pública o alguna facultad de la Universidad de Buenos Aires.