“Estos 32 meses consecutivos se convierten en una de las series más extensas de creación de empleo desde el 2019. El último mes que se creó empleo durante la gestión de Macri fue en diciembre de 2017. Desde ahí se perdieron trabajos. Después empezó la pandemia y la cuarentena estricta. Durante el año 2020 se crearon más de 500 mil puestos de trabajos”, detalló.

En ese sentido, aseguró que las “condiciones estructurales de la economía van a ser claramente favorables para los próximos años, esto será así porque cambian las condiciones macro y porque el Gobierno está haciendo la infraestructura necesaria”.

Al destacar las acciones realizadas durante la última gira a China del ministro de Economía, Sergio Massa, el santafesino pronosticó un panorama alentador para el país en los próximos años y afirmó que ya en 2024 “las reservas van a ser mucho más favorables”.

El funcionario destacó “la ampliación del swap para seguir fomentando todo lo que significan las importaciones de China, para que sean utilizadas en esa moneda y no afecten las reservas en dólares” y la posibilidad de “ir logrando ese mismo mecanismo con Brasil”.

Sobre ello, explicó que “el banco de los BRICS no puede prestar a nadie que no sea socio”, pero “hay una seria posibilidad de que Argentina empiece a estar asociada al banco de los BRICS a partir del mes de agosto. Si eso es así, nosotros vamos a poder contar con esta línea de financiamiento de las importaciones brasileñas a la Argentina y también ahí generar un alivio a lo que significan las reservas”.

“El año que viene las reservas van a ser ciertamente mucho más favorables de las que tenemos ahora”, aseguró y consideró que “estas dos líneas, el swap con China y esta posibilidad de pago en reales a las importaciones brasileñas son políticas que yo entiendo que cualquiera sea el gobierno que gestione el año que viene tiene que mantenerlas”.

En un tono confiado, Rossi sostuvo: “Con plena consciencia de que este es un año difícil para los argentinos, las condiciones estructurales de la economía argentina empiezan a cambiar no solo el año que viene, sino en la finalización de este año ” cuando se van “recibir reservas genuinas a partir de la cosecha fina, que ha sido favorecida por el último período de lluvias”.

Según el jefe de Gabinete, el país “va a tener balanza comercial favorable, posibilidad de sostener su crecimiento económico, va a fortalecer su cantidad de reservas en el Banco Central, va a poder tener una mirada mucho más severa sobre el tipo de cambio y, si la tiene, lograr una curva descendente de la inflación y una mejora del poder adquisitivo del salario”.

“Descreo de aquellos que dicen que, si ganan las elecciones, van a tener que hacer una devaluación brusca, que no hará otra cosa que duplicar la inflación, la pobreza y la indigencia, para recién después estabilizar. No va a ser necesario”, dijo Rossi.

Luego, confirmó que este mes se finalizará el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner que llegará a la provincia de Buenos Aires.

“Podemos estimar que entre este año y el año que viene vamos a estar en una situación de equilibrio de la balanza energética. Significan US$ 7 mil millones menos que se van a pagar de importaciones”, señaló.

También habló del préstamo que el FMI le dio al Gobierno de Mauricio Macri y aseguró que el informe de la AGN determinó que “el 71% del crédito se utilizó para pagar deuda, que en gran parte fue tomada en 2016 y 2017; el otro 29% terminó siendo la para fuga de capitales”.

“Es increíble que hayan podido firmar un acuerdo de esas características”, dijo en referencia a los altos vencimientos para los años 2019 y 2020, que luego fueron renegociados.

"Un nuevo 2001"

Tras la exposición de Rossi, comenzaron las preguntas de los diputados. Comenzó Romina del Plá (Frente de Izquierda) que arrancó con los tapones de punta recriminándole la alta inflación "que es responsabilidad de su Gobierno". "¿Van a continuar con esta política de que los ingresos de los trabajadores sigan bajo la línea de pobreza"?, le preguntó.

Y siguió: "las reservas completamente en rojo, se están usando los dólares de los ahorristas, ¿son conscientes que están generando las condiciones de un nuevo 2001?".

"Vamos camino a una hiperinflación, ¿van a aplicar un nuevo Rodrigazo?", le espetó del Plá.

"Ha avanzado la criminalización de la protesta en Mendoza y Córdoba. ¿El gobierno nacional va a seguir consintiendo este avance de medidas dictatoriales en las provincias? ¿Han tomando nota de que si no hay paro nacional es por la complicidad de los dirigentes sindicales pero que se van generando las condiciones para una lucha de conjunto y un enfrentamiento?", embistió.

También pidió "desconocer la deuda, romper con el Fondo". "La realidad dista mucho de su informe", finalizó.

A su turno, Nicolás del Caño (FIT) comenzó preguntando, "aprovechando que usted se candidatea", "si van a hacer algo diferente a lo que hicieron estos años con respecto al saqueo de los salarios de trabajadores y los ingresos de los jubilados".

"Rosario pide auxilio"

Desde el Bloque Socialista de Santa Fe, Mónica Fein reprochó por los que consideró escasos recursos para la provincia, a diferencia de los fondos recibidos por la Ciudad de Buenos Aires, y destacó el paro de transporte en ese territorio por los bajos subsidios recibidos. "Ni hablemos de seguridad (...) estamos 19 en los recursos que Nación destina para seguridad en Santa Fe", agregó.

Fein aseguró que hay una "discriminación a las provincias, particularmente a Santa Fe”. En ese sentido, la presidenta del Partido Socialista detalló que la provincia de Buenos Aires recibe para obras en el AMBA 30 mil pesos por habitante, mientras que el conurbano santafesino recibe apenas 20 pesos. Para comedores en CABA, continuó Fein, ese distrito recibe casi el doble de Santa Fe. Y entre otros datos contó que a la Caja de Jubilación provincial le deben 14 mil millones de pesos mensuales.

“Hoy hay paro de transporte en mi provincia”, insistió la diputada, agregando que “en 2022 los municipios santafesinos quedaron en el último puesto en transferencias nacionales: 43.000 pesos por habitante van a otros destinos, mientras que para Santa Fe son 2.227 pesos por habitante”.

"Hoy las escuelas de Rosario están cerradas por un paro de todos los gremios docentes contra la inseguridad. ¿Dónde está el Gobierno nacional, qué está haciendo cuando los chicos de las escuelas están siendo amenazados, dónde está el plan?", fustigó Fein.

"Creo que el gobierno de Alberto Fernández se autopercibe federal pero los santafesinos estamos pidiendo que realmente se haga cargo de que Santa Fe es una provincia de este país, y que si no construimos una real política federal contra el narcotráfico no habrá respuesta para ningún argentino ni santafesino", finalizó.

Enrique Estévez, del mismo espacio, insistió con los mismos reclamos. "Lo que nos preocupa no sólo es la desidia del gobierno provincial, sino de un gobierno nacional que tiene los recursos y hace promesas pero nada cumple. Hace 3 meses en este recinto le preguntamos a usted cuál era el plan para combatir el narcotráfico, la violencia y la inseguridad. En muchas de las respuestas por escrito nos pidieron que miráramos el videíto de Youtube en el cual el ministro Aníbal Fernández había explicado en una comisión cuáles eran las medidas que se estaban llevando a cabo. Ninguna de esas medidas son verificables e el territorio de mi provincia ni de mi ciudad, ni ninguna de esas medidas tienen la escala que se necesita".

"Rosario no puede esperar más, las instituciones están en peligro y no están pudiendo dar respuestas. Les pedimos que por favor intervengan con un plan de seguridad real (...) y logren ayudar a un pueblo entero que pide auxilio por la masacre que estamos viviendo", finalizó.

"No están las condiciones para un 2001"

Al momento de responder las preguntas, Agustín Rossi señaló que el swap con China y la búsqueda de un crédito con Brasil para financiar importaciones con reales “tienen que ver con el objetivo de recomponer los niveles de reservas, para evitar una devaluación brusca”.

“No están dadas las condiciones para que esto sea un 2001, y ustedes lo saben, porque hay una red de contención enorme a lo largo y ancho del país, o para que haya hiperinflación. Estamos en una situación compleja, pero la situación estructural comienza a cambiar entre noviembre y diciembre, y el año que viene desde el punto de vista estructural va a ser favorable, pero dependerá de quien gobierne si va a ser para unos pocos o va a ser distribuido para los argentinos”, dijo.

"Estoy en contra de la criminalización de la protesta, lo digo claramente", aseguró respecto a la pregunta de del Plá. "Mi solidaridad con aquellos trabajadores que han sido víctimas de alguna represión", agregó.

rossi-en-diputados.jpg Agustín Rossi responde preguntas en Diputados (Foto: NA).

Luego el jefe de Gabinete respondió las críticas de los diputados socialistas santafesinos -que le habían reclamado por la creciente violencia narco en esa zona- y les espetó: "se tienen que hacer cargo, 12 años gobernaron la provincia y siguen gobernando Rosario, ¿no tienen ninguna responsabilidad? Deberían bajar un tonito la crítica. Sabemos que es un problema difícil de resolver".

"Todos estamos preocupados por la situación de la seguridad en Rosario", aseguró Rossi.

"Hace años que vengo diciendo que tiene que haber un acuerdo macro de cómo combatir la inseguridad en Rosario (...) Yo invito a los que tenemos responsabilidad de gestión que busquemos que el diálogo sea más fraterno porque sabemos que es una problemática difícil", añadió.

Diputados reaccionan en Twitter al informe de Rossi

Mientras Agustín Rossi continúa respondiendo preguntas de los diputados, algunos se expresan en Twitter:

https://twitter.com/RominaDelPla/status/1668671451765911557 El jefe de gabinete @RossiAgustinOk dice que el gobierno está en contra de criminalizar la protesta social.

Parece que no se enteró que en Salta, Chubut y Santa Cruz gobiernan ellos y son quienes persiguen y criminalizan como Morales y Suárez. — Romina Del Plá (@RominaDelPla) June 13, 2023

https://twitter.com/CarolinaPiparo/status/1668671882495766530 En el Congreso escuchando al ministro que perdió un misil dando cátedra de responsabilidad…@VickyVillarruel @JMilei pic.twitter.com/BFTr0m6Jqn — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) June 13, 2023

https://twitter.com/Fte_Izquierda/status/1668668639434747920 "¿Qué van a hacer frente a la grave crisis educativa y los salarios de hambre que perciben los docentes en todo el país? Jujuy, Salta, Santa Cruz, no importa el color político, todos ajustan la educación"



@NicolasdelCano a @RossiAgustinOk en la Cámara de @DiputadosAR pic.twitter.com/AziGWwRx8d — Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) June 13, 2023

https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1668696717909192706 Escuchando el informe del Jefe de Gabinete de Ministros. Lamentablemente la realidad paralela en la que vive el gobierno hace muy difícil encontrar una definición veraz. Junto con @CarolinaPiparo pic.twitter.com/bdbNcHWpke — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 13, 2023

"Me la tira a la segunda bandeja"

Martín Tetaz (Evolución Radical) se quejó de que"no me responde las preguntas". "Le pregunté con qué tipo de cambio y cuánta inflación íbamos a terminar el año y me remite al Presupuesto. Con la remisión al presupuesto me la tira no al córner, me la tira a la segunda bandeja. Yo quiero saber con qué inflación va a terminar el año y con qué tipo de cambio, son dos números", fustigó.

"También le pregunté sobre las reservas netas del Banco Central y no me responde", reclamó.

"También quiero cuál es la tasa, no me quieren dar la información porque dicen que es reservada, y que hagan público el acuerdo con China, ¿cómo puede hacer un acuerdo el Gobierno con China con cláusulas secretas? Es un acuerdo de tipo financiero, no militar", se quejó.

JxC, durísimo contra Rossi y fuertes cruces

Cuando llegó el turno de las preguntas del bloque Juntos por el Cambio, comenzaron las críticas más duras hacia el Gobierno y los primeros cruces directos con Agustín Rossi, que se mostró en varios momentos muy fastidiado por las interrupciones.

“Les quedan seis meses y venden el futuro de la Argentina como si se quedaran toda la vida”, le espetó Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.

Luego le dijo al funcionario que “ha sido atrapado por el pensamiento colectivo que tiene el Gobierno de tener una fe ciega con negación de la realidad”.

Además, afirmó: “Me asombró el optimismo de Rossi, pero vemos las cosas de otra manera ya que son dos países distintos que vemos en estos tres años y medio ”, e ironizó sobre la precandidatura presidencial del ex ministro de Defensa.

“Hay más de dos millones de empleos públicos nuevos y hay un Estado asfixiante. Todos hemos tenido un grado de responsabilidad, pero ustedes han tenido uno mayor y lo afirman como camino correcto porque tienen una enorme equivocación del diagnóstico y del vínculo de la sociedad con la democracia”, siguió.

“Van tres años y medio de la cantinela de la deuda, con la inflación de este miércoles que va a rondar el 9%”, lanzó Negri.

Así también, desenfundó críticas contra el ministro de Economía, Sergio Massa: “Es el ministro que tiene la inflación más alta y, encima, quiere ser candidato a presidente”, y añadió: “ La inflación es la que genera pobreza”.

mario-negri-rossi-diputados.jpg Mario Negri, uno de los diputados más duros contra el Gobierno en la sesión informativa en Diputados.

Respecto al acuerdo entre el Gobierno Nacional y China, expresó: “No nos hagan el cuento del tío. ¿Ustedes creen que los chinos te regalan o te prestan?”, y amplió: “Están tomando una nueva deuda porque todo lo de China está agarrado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

Al responder, Agustín Rossi se dirigió al presidente del bloque radical y le espetó:“Mario, todos tus precandidatos dicen que van a devaluar y con eso va a haber más indigencia y más pobreza”. Además, sostuvo que desde JxC “ ya están comiendo el postre” porque se autoproclaman ganadores de las próximas elecciones.

Ritondo: "Fueron 4 años tirados a la basura"

Luego fue el turno del jefe del bloque Pro y precandidato a gobernador bonaerense, Cristian Ritondo, quien fustigó: “Estos 4 años solo se dedicaron a patear de manera irresponsable todos los temas de la Argentina para adelante y los problemas se fueron profundizando como la inseguridad, el desorden, el déficit, la deuda, la inflación, la pobreza".

En esa línea, cuestionó que “en el medio de esta crisis hay un Presidente ausente que no sabemos dónde está, qué hace, para qué hace lo que dice, qué define, qué es lo que quiere, y mientras tanto todo un gobierno que se pelea, donde un ministro dice ‘qué bueno estaría que se junten el presidente con el vicepresidente y el ministro de Economía’ algo que tendría que ser natural. En un país normal el presidente y la vice se juntan y el ministro de Economía es uno de los principales responsables del Ejecutivo, pero acá otro ministro de Obras Públicas tiene que pedirlo por los medios”.

“Mientras tanto los argentinos, bien gracias", alertó el precandidato a gobernador y disparó: “Este Gobierno profundizó los problemas. Hoy tenemos un déficit gigante, tenemos más cepos, más tipo de cambio, más pobreza, más inflación, más deuda, más inseguridad, pero menos salud, menos trabajo, menos educación”.

“Fueron 4 años tirados a la basura”, lanzó Ritondo y repasó algunos “aspectos de los relatos que tuvieron los jefes de Gabinete y que tiene el Gobierno”.

Así enumeró: “El verso de la falta de dólares y el FMI... desde que asumió el dúo Fernández al FMI se le pagó solamente 820 millones en 4 años, pero solo el campo le dio 110 mil millones ¿me dicen qué hicieron con esa plata? Para parar el dólar blue vendieron 4 mil palos, o sea el verso de que faltan dólares es una gran mentira”.

“De lo que fueron incapaces es hacer un plan económico en serio como dijo el primer ministro de Economía ‘puedo sanatear’ y vinieron a sanatear siempre, pero no le sanatearon al Congreso, les sanatearon a los argentinos. Lo único que hicieron en estos 4 años fue fumarse no solo esos 110 mil millones que puso el campo sino los 13 mil millones que dejaron de reserva. Nadie sabe en qué lo gastaron y para qué, la excusa es el FMI”, fustigó.

ritondo-rossi-en-dip.jpg Cristian Ritondo fustigó duramente a Agustín Rossi.

Y siguió: “Entre 2016 y 2019 decía Mario Negri que el endeudamiento promedio por año fue de 15 mil millones, ahora este Gobierno tiene un riesgo de 38 mil millones por año”, por lo que preguntó: “¿Cómo se explica la aceleración a 38 mil millones en este Gobierno? ¿qué hicieron con esa plata? ¿Cómo se explica la aceleración de la inflación?”.

“Por eso es tan diferente el país real del que ustedes describen”, afirmó y sumó: “En mayo el salario promedio pudo comprar un 30% menos de carne de diciembre del 2019. ¿No era usted que venía a poner el asado de los domingos? ya ni la parrilla les queda y prometen una Argentina de la inversión”.

También, le enrostró que “muchas empresas se fueron del país por la presión tributaria como Wal-Mart, Falabella, Nike, Adidas, etc. Más de la mitad del país vive con ayuda social, el 51.7 datos del Observatorio Social de la UCA”.

Para finalizar, Ritondo pidió: “no toquen más nada, háganse cargo, en diciembre se van y va a venir otro Gobierno, no toquen más porque es insostenible tener empresas públicas de mala gestión, mal resultado y un gasto único. Es imposible que si no cambian tener un resultado distinto”.

Rossi, enojado: "Si hablan ustedes no contesto más nada"

Cuando Agustín Rossi comenzó a responder a los diputados de JxC, comenzaron algunos murmullos y el funcionario se mostró molesto: "escuché todo lo que me dijeron, ahora déjenme responder", los frenó.

A medida que el jefe de Gabinete proseguía, también aumentaban las réplicas desde el recinto. "Bueeeno basta ya... bueno listo está bien... es mentira que hemos agobiado al sector agropecuario, al contrario. Y si están tan enojados con los derechos de importación pregúntenle a Mauricio, que dijo que 'son impuestos que no me gustan pero son necesarios'. Tienen que hacerse cargo también de las políticas que llevaron a cabo", les espetó.

"Sino no contesto más nada, si van a hablar ustedes...se hace muy difícil", se dirigió nuevamente a los diputados de JxC. "Eso es mentira lo que usted está diciendo, no tergiverse mis palabras", lanzó en tono elevado Rossi.

En varias oportunidades, la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, intervino pidiendo orden.

Luego Rossi siguió respondiendo: "El acuerdo con esa empresa china lo hizo la ex gobernadora Fabiana Ríos, cuando era miembro del ARI (partido fundado por Elisa Carrió). Y mandó una ley a la Legislatura fueguina, que la Legislatura aprobó”, explicó.

En esa línea, Rossi se quejó por haber sido denunciado mientras que no fue acusada Elisa Carrió que “era la jefa política de Fabiana Ríos”.

Y continuó: “Ese es el crédito que se firmó. Pero la diputada Rosana Bertone lo desconoció y lo judicializó. Y nunca se llegó a implementar”. Bertone había sucedido a Ríos como gobernadora en 2015.

“Pero en el limbo quedaron US$ 30 millones que la empresa china le otorgó al gobierno de Tierra del Fuego. Así fue la historia”, agregó.

Ante las quejas y gritos de la oposición, Rossi afirmó que “el único puerto que está autorizado, que es un puerto multipropósito y que tiene todo autorizado para construir, es el de Mirgor (empresa argentina), en el mismo terreno que iban a usar los chinos”.

“Es Caputo ”, señaló en referencia a Nicolás Caputo, empresario cercano a Mauricio Macri.

“Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces no va a haber puerto chino, por lo que acabo de decir. Lo que va a haber es una discusión con esa empresa china por los US$ 30 millones”, concluyó Rossi.

