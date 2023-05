Agustín Rossi habló para CFK, que se 'chicaneó' con Lousteau

Live Blog Post

Mayans: "Los jueces de la Corte están más sucios que una papa"

Luego fue el turno del senador kirchnerista José Mayans, que se despachó contra la Corte Suprema y JxC.

Mayans dijo que los miembros de la Corte Suprema "están más sucios que una papa".

El jefe de la bancada oficialista criticó a la CSJN por entender que se entromete en una función del Banco Central al apuntar que es inconstitucional el nivel de emisión monetaria. "Por qué no le dijiste a Macri cuando emitió una base monetaria del 84 % que es lo que recibimos", planteó.

Luego, fue con todo contra el macrismo: "Macri pudo ser reelecto, pero no fue reelecto por inepto. Ahora está dando clases de gobierno y decide que provincia es feudal".

También cargó contra Patricia Bullrich y dijo que cuando le preguntan cómo va a bajar los impuestos, "no entiende, no estudia, no sabe y no contesta; y es candidata a presidenta".

"Espero que haya sensatez en este tiempo político que viene, es una cuestión muy seria a 40 años de la democracia. Ojalá haya división de poderes y se termine con la persecución política, demostrada en la negación del intento de magnicidio a la vicepresidenta", concluyó.