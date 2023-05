Fuerte explosión en Italia: No descartan atentado

Según los bomberos, el fuego se inició en el compartimento del motor de la furgoneta. El conductor que transportaba veinte tanques de 32 litros cada uno de oxígeno, un gas muy inflamable, intentó apagarlo en vano, pero logró salir con sus ultimas fuerzas del camión.

Sospechosa explosión

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, aseguró que por estas horas no se puede descartar "un atentado" o hechos de similar naturaleza. “Es una camioneta que transportaba bombonas de oxígeno, en este momento reportan herido, aunque de gravedad, que creo que es el conductor, pero no hay otros daños. Me voy a ver ahora".

https://twitter.com/spectatorindex/status/1656607662308724737 Scene of explosion in Milan, Italypic.twitter.com/94aJPjaymD — The Spectator Index (@spectatorindex) May 11, 2023

Más contenido de Urgente24

José Luis Gioja reimpulsa su campaña: Acusación contra Uñac y el gasto electoral

'Elasticidad': Temor en USA a una argentinización

La corrupción legal de la familia Biden

Disney+ sabor a Netflix: Pierde millones de suscriptores

Suben 20,92% jubilaciones y pensiones mínimas en 3 meses