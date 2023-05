La corrupción legal de la familia Biden

El tráfico de influencias puede ser un delito o puede ser legal, aún cuando no deje de resultar reprochable. Objetivamente la familia de Joe Biden, por no involucrar al Presidente estadounidense que está comenzando su campaña de reelección, hizo del tráfico de influencias un medio de vida, de acuerdo al informe que diputados del Partido Republicano acaban de concluir y difundir en USA. El asunto es grave pero nadie sabe qué hacer ahora. Aquí el texto editorial del diario The Wall Street Journal: