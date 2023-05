Live Blog Post

“Fue una emboscada”

Eloy fue entrevistado por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, donde les comentó que “las heridas están sanando, tengo entre quince y veinte puntos por todo el cuerpo. Me duele bastante el pulmón porque me lo perforaron y me entró agua y casi me muero por eso”.

Cuando se le preguntó sobre lo ocurrido esa noche comentó que fue al departamento de una amiga llamada Daphne y estaba acompañada por su ex, Thalía. Al salir del edificio, la joven le confiesa que estaba saliendo con Franco, quien había sido amigo del ex GH.

“Cuando me dijo eso, le dije que era su vida, que hiciera lo que quiera. Y ahí aparece Franco encapuchado con un buzo negro y un cuchillo tramontina de cocina. Me dice: ‘Dale guacho, te voy a matar’”.

Concluyó diciendo que “tenía un bolso y me saqué la campera y la remera. Le pedí un mano a mano, pero que tirara el cuchillo. Pero a él no le importó nada porque es un tipo sin códigos. El cuchillo apareció en la casa de Daphne. Ahí estaban Thalía, Franco y Daphne. Entre los tres armaron un plan para matarme. Fue una emboscada”.