Gran Hermano: La pareja que rompió el corazón de sus fans

"Éxitos para los dos, Juli. Dios los bendiga”, “Así es, lo mejor para ustedes, mi vida. Buenas vibras para ambos”. "Obvio que les va a ir bien. También está bueno extrañarse un poco. Mucha suerte para ambos". Fueron solo algunos de los comentarios que recibió la ex hermanita en su red social.

Aunque la explicación de Díaz acerca de su inminente separación de Maxi por motivos laborales fue clara, el comunicado generó revuelo en los medios y renovados rumores sobre una posible ruptura entre la pareja.

"Estos ya vieron que la pareja no garpa y se pelearon", comentó otro usuario. Mientras que otra disparó sin filtro: “Momento ideal para la corneada”.

La ex concursante que hace pocos días se encontró en la boca de todo el mundo debido a sus fuertes declaraciones sobre su polémica salida de Gran Hermano. La cual aseguraba que su expulsión del certamen no había sido espontánea, sino que premeditada por la producción. “Si ustedes supieran... Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió ni nada". Volvió a ser una vez más objeto de comentarios negativos en sus redes, lo cual desencadenó su molestia y provocó una respuesta contundente.

“Qué violenta está la gente, siento que no son felices, cargan un odio que me da hasta miedito. Les deseo un hermoso fin de semana. Amén y cuiden mucho a las personas que los quieren”. “Qué violenta está la gente, siento que no son felices, cargan un odio que me da hasta miedito. Les deseo un hermoso fin de semana. Amén y cuiden mucho a las personas que los quieren”.

