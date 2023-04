Alberto Fernández: Delirio total y memes de Robert De Niro

https://twitter.com/DeloElmo/status/1650576241865416712 Robert De Niro, sobre las declaraciones de Alberto Fernández: pic.twitter.com/Z3pnbkgY7G — Elmo Delo (@DeloElmo) April 24, 2023

Algunos internautas consideraban más fortuito un cambio de personaje, que en lugar de Robert De Niro fuera Jack Nicholson, uno de los nombres elegidos para tan florido asunto:

https://twitter.com/hanalfabeto/status/1650543082713100300 Alberto Fernández dijo que si hacen una película sobre su presidencia (?) le gustaría que lo interprete Robert De Niro.

Lo veo más a Jack Nicholson en el papel... pic.twitter.com/D6S25n3ARc — Beto Hanalfa (@hanalfabeto) April 24, 2023

Entre las temáticas de vital importancia que se charlaron durante la entrevista con Mex, el presidente recalcó estar al pendiente de responder su teléfono para responder y escribir a aquellos que lo necesitaran:

Yo estoy todo el día pendiente. Mucha gente me pregunta por qué no cambio de número de celular. Yo tengo el mismo teléfono desde el año 94, cuando era superintendente de Seguros. Todo el mundo en la Argentina tiene mi teléfono y muchos me preguntan por qué no lo cambio, porque lo que más quiero es que el que me conoció y me necesita me pueda escribir Yo estoy todo el día pendiente. Mucha gente me pregunta por qué no cambio de número de celular. Yo tengo el mismo teléfono desde el año 94, cuando era superintendente de Seguros. Todo el mundo en la Argentina tiene mi teléfono y muchos me preguntan por qué no lo cambio, porque lo que más quiero es que el que me conoció y me necesita me pueda escribir

https://twitter.com/jeromefreetalk/status/1650573468386091015 Robert De Niro interpretando el papel de Alberto. En este caso, se lo ve en la remisería pic.twitter.com/BVNfZhJ5v5 — Edu (@jeromefreetalk) April 24, 2023

El conductor le preguntó luego si alguna vez actuó en un acto de colegio y Fernández recordó entre risas:

Fui granadero de San Martín y después fui Juan de Garay en la fundación de Buenos Aires. Era ridículo, con un bombachudo horrible. También actué una vez de payaso y tengo una foto por ahí, fue un papelón, éramos chiquitos, inimputables, no entendíamos lo que hacíamos Fui granadero de San Martín y después fui Juan de Garay en la fundación de Buenos Aires. Era ridículo, con un bombachudo horrible. También actué una vez de payaso y tengo una foto por ahí, fue un papelón, éramos chiquitos, inimputables, no entendíamos lo que hacíamos

https://twitter.com/NICODeCABA/status/1650574920126980115 Robert de Niro " Antes de hacer de Alberto prefiero hacer del hombre araña en el trenecito de la alegría en MDQ " pic.twitter.com/uriSTpVXdA — NIC (@NICODeCABA) April 24, 2023

Otro de los clásicos personajes que aparecieron entre los memes de Twitter fue la icónica escena de Taxi Driver, donde De Niro se mira al espejo e improvisa la frase de "Me estás hablando a mí", un clásico del cine:

https://twitter.com/Bobmacoy71/status/1650565678590484492 Robert de Niro cuando se entera que Alberto quiere que sea protagonista de su película... https://t.co/4KyPaeOzae pic.twitter.com/LJE3g1A5hD — Doctor House (@Bobmacoy71) April 24, 2023

