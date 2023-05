'Elasticidad': Temor en USA a una argentinización

Y, sin embargo, la inflación sigue siendo un problema. La inflación subyacente, que excluye Alimentos y Energía, es un mejor predictor que la inflación general de las tendencias de precios subyacentes. La inflación subyacente fue del 5,5% en abril, por debajo del 5,6% de marzo. Mensualmente, los precios subyacentes aumentaron 0,4%, equivalente a 5% a tasa anual, en línea con los últimos 4 meses. Excluyendo la Vivienda, los precios de los servicios básicos, que la Fed vigila de cerca, subieron un 0,1%, mucho más moderado durante el mes, según el analista independiente Omair Sharif. Los salarios, que influyen fuertemente en los precios de los servicios, crecieron entre un 4% y un 5% durante los primeros 4 meses del año, demasiado altos para ser consistentes con una inflación del 2%.

El aumento original de la inflación tuvo dos fuentes principales: las interrupciones relacionadas con la pandemia y la guerra en el suministro de bienes, servicios y mano de obra, y el estímulo federal y las tasas de interés cercanas a 0 que alentaron la demanda.

https://twitter.com/stats_feed/status/1654462430225870850 Inflation rate:



Argentina 104%

Turkey 43.68%

UK 10.1%

Italy 8.3%

Germany 7.2%

South Africa 7.1%

Australia 7%

Mexico 6.85%

France 5.9%

India 5.66%

Netherlands 5.2%

USA 5%

Brazil 4.65%

Indonesia 4.33%

Canada 4.3%

Spain 4.1%

South… — World of Statistics (@stats_feed) May 5, 2023

Esos factores han retrocedido en gran medida. Las cadenas de suministro funcionan con normalidad. La oferta laboral se ha recuperado en su mayor parte, con la tasa de participación de la fuerza laboral ahora en línea con su tendencia previa a la pandemia. Los precios de la gasolina vuelven a estar donde estaban antes de que Rusia invadiera Ucrania. En cuanto a la demanda, el estímulo fiscal ha expirado y desde marzo de 2022 la Fed ha elevado su objetivo de tipos de interés a corto plazo desde casi 0% hasta entre el 5% y el 5,25%.

La teoría de hace 2 años era que una vez que estos factores transitorios de oferta y demanda retrocedieran, la inflación volvería al 2%. Y, de hecho, algunos precios han bajado, los alquileres de apartamentos aumentan más lentamente y los empleadores no están tan desesperados por contratar. Pero esta teoría siempre conllevaba una advertencia: cuanto más tardaran en disminuir estos factores transitorios, mayor sería el riesgo de que la gente se ajustara a un aumento más rápido de los precios y los salarios, lo que podría hacer que fueran autosuficientes. Eso puede estar en marcha ahora.

“Estamos ante un proceso en el que grandes y persistentes choques a la inflación están comenzando a integrarse en la fijación de precios y salarios”, dijo Bruce Kasman, economista jefe de JPMorgan Chase. “Aunque los precios de la energía han bajado y el crecimiento no es sólido, el poder de fijación de precios y los márgenes de beneficio han sido más fuertes de lo esperado”.

La psicología de fijación de precios y salarios a menudo se infiere de las expectativas de inflación futura. Los funcionarios de la Fed se consuelan al señalar que las expectativas a largo plazo, es decir, dentro de 5 a 10 años, todavía están cerca del 2%.

Pero la creencia de los banqueros centrales de que las expectativas a largo plazo predicen el comportamiento mejor que las expectativas a corto plazo se basa en fundamentos empíricos débiles. Si están equivocados, es siniestro que la Universidad de Michigan informe que la expectativa de 1 año de los consumidores ha estado por encima del 4% casi continuamente durante 2 años. Las empresas, que en realidad fijan los precios, también esperan una inflación superior al 5% el próximo año, según una encuesta realizada por los economistas Olivier Coibion y Yuriy Gorodnichenko.

En los informes de ganancias, las empresas se quejan mucho menos de los costos de los insumos o la escasez de mano de obra; informan que aumentan los precios sin esfuerzo. La nueva palabra de moda entre los directores financieros es "elasticidad": qué tan sensible es el volumen de ventas a los aumentos de precios. Cuanto menos sensible, mejor para las empresas. “Nuestras elasticidades siguen siendo favorables en conjunto”, dijo el director financiero de Procter & Gamble, Andre Schulten , el mes pasado, al describir un trimestre en el que el volumen de ventas de la compañía cayó un 3% respecto al año anterior, mientras que los precios aumentaron alrededor de un 10%.

https://twitter.com/dw_espanol/status/1656452810983059457 EE. UU.: retroceso inflacionario



Inflación anual en #EEUU se desacelera a 4.9 % en abril, el aumento más bajo en 2 años, lo que puede generar pausa en subida de tasas de la #FED en junio.



Desde Nueva York nos amplía la analista financiera Ana Nieto. (poc) pic.twitter.com/dFg4tza7W7 — DW Español (@dw_espanol) May 11, 2023

“Cuando Coca-Cola, Pepsi, Kimberly-Clark, Kraft Heinz y Conagra aumentan los precios, eso se filtra a los restaurantes, y cuando Hilton y Marriott hablan de un aumento de los ingresos diarios promedio, eso se traduce en inflación de servicios”, dijo Samuel Rines, estratega de Market Advisor Corbu. “Eso va a continuar hasta que el consumidor retroceda”.

Él dijo que los consumidores están asumiendo que si los precios suben, también lo hacen sus salarios. “Hasta que se rompa esa suposición, el consumidor no dudará en pagar un 5% o 6% adicional en ketchup”.

Algunos formuladores de políticas dicen que las empresas están empeorando la inflación al aumentar las ganancias. Pero si eso fue cierto una vez, ya no lo es; Riccardo Trezzi, de Underlying Inflation, un servicio de investigación, calcula que, según datos del gobierno, la contribución de las ganancias a los precios disminuyó en el 4to. trimestre.

De todos modos, si los salarios están impulsando los precios o viceversa, pronto puede ser irrelevante. Una vez que la inflación se ha asentado en una tasa de estado estacionario más alta, los salarios y los precios aumentan juntos.

https://twitter.com/FinancialCripto/status/1656345865475194901 BREAKING La #INFLACION (IPC de abril YoY) de #EEUU CAE a 4.9%, por debajo del esperado 5.2%. Previamente 5%.



Un dato positivo para los mercados de riesgo como acciones y #cripto



¿Veremos una política más flexible poR parte de la FED? #News #Inflation #USA #IPC — Financial Cripto (@FinancialCripto) May 10, 2023

En tal situación, puede ser necesaria una recesión profunda para que baje la inflación. Esta parece ser la razón por la que los mercados creen que la inflación caerá bruscamente el próximo año y la Fed comenzará a reducir las tasas de interés. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia de una recesión ni siquiera leve. La vivienda, el sector más sensible al crédito más caro , se ha estabilizado y el empleo en la construcción está aumentando.

El presidente de la Fed, Jerome Powel , dice que un crecimiento económico lento, no una recesión, debería ser suficiente para que la inflación regrese al 2%. Por ahora, el banco central ha señalado que podría haber terminado de subir las tasas .

Los banqueros centrales parecen comprometidos con el gradualismo, aceptando una caída muy lenta de la inflación para evitar demasiado daño al mercado laboral, dijo Kasman.

El problema con el gradualismo es que cuanto más largo sea el camino para reducir la inflación, es menos probable que suceda.

