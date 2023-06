image.png

Al no recibir respuesta a su llamado, le dejó un audio en WhatsApp a Ayelén Mazzina que grabó en vivo: "Buenas noches ministra de la mujer, soy Viviana Canosa estoy en vivo en LN+, queríamos saber en principio porque no está en Chaco acompañando a la madre de Cecilia, por qué no deja su cargo, por qué no renuncia, porque no le pone lo que le tiene que poner o para que es ministra de la mujer".

A lo que continuó: "Usted y toda esa runfla son una vergüenza. A las mujeres usted y ustedes no nos representan. Espero por favor que antes de las doce de la noche me responda pero no a mi, sino a una sociedad que está harta de que ustedes se llenen de nuestra plata y sean tan corruptos y no se hagan cargo de lo que les corresponde. Espero no haberla interrumpido y vaya a Chaco".

https://twitter.com/alejandrobord12/status/1669298572435550209 Anoche Viviana Canosa pregunto por la ministra de género pic.twitter.com/WYXtNbO01x — alejandro bordon (@alejandrobord12) June 15, 2023

Según publicó Noticias Argentinas, Mazzina se mantiene en contacto con la vicegobernadora de Chaco, Analía Rauch Quiroga. "La ministra está siguiendo de cerca el tema en contacto con la familia y su equipo jurídico, con los equipos interdisciplinarios que tiene el Ministerio en Chaco y con autoridades provinciales. No está previsto que viaje", aseguraron desde el Ministerio al medio NA.

A su vez, Esteban Trebucq también apuntó contra Ayelen Mazzina y Gabriela Cerruti. "Entiendo que el Ministerio de la Mujer no está para resolver el tema y forma parte del Poder Ejecutivo pero hoy el Ministerio de la Mujer tiene un presupuesto ampliado de más de $40.000 millones". Y disparó: " Mazzina ustedes no están comprometidas con las mujeres, es mentira. Ustedes están comprometidas con una causa política no están comprometidas con la diversidad. Y a la vocera del presidente de la Nación le digo lo mismo. Su silencio las define".

