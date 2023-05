Arde el feminismo por CFK y preocupa Florencia Kirchner

En ese entonces, Cristina reveló que su hija padecía una enfermedad llamada linfedema. Se trata de una acumulación de líquido linfático en las piernas y los brazos provocando que se hinchen y se deformen ya que el líquido linfático no drena adecuadamente.

Sin embargo, durante la entrevista del jueves por la noche, cuando Duggan le preguntó por la salud de su hija, CFK aseguró: "Florencia es una extraordinaria mujer que está enferma, tiene una patología como puede tener cualquier mujer vinculada con lo que ya sabemos y no quiero hablarlo. Ella sí me necesita a mí, si me pasara algo sufriría mucho y podría agravarse su patología ”. Además, agregó: "Pensar qué sería de Florencia si yo no estoy es una cosa que me afecta humanamente".

Recordemos que hace un mes Viviana Canosa y la periodista Laura Di Marco fueron denunciadas por sus dichos sobre la salud de Florencia Kirchner. La ministra de Mujeres Ayelén Mazzina las denunció ante el Enacom, tras que dijeran que la hija de Cristina podría sufrir una "anorexia nerviosa galopante" y luego especularan sobre los motivos de ese supuesto cuadro clínico.

En su momento el bloque de feministas saltó a defender a Florencia, al igual que ella se expresó a través de sus redes, algo que rara vez suele suceder. Mediante un posteo replicó las palabras de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM): "La periodista no sólo se dirigió en forma ofensiva, violenta, inadecuada y desafortunada al estado de salud de una persona sino que realizó por televisión un diagnóstico de forma ilegal" y agregó: "su objetivo fue provocar dolor".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCrB4gRfpW9n%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAC4u3nePWZBjI6ooZAl7NURE7Hzc7qkudLVhE9PyYpeiTfTl1APJ0RvgJoeCp0vVHJZBfM7Mj1q1VZBEYiNNqgBdgDvXSRtITcBSOuiOwYf0sZBdxrrQ0J1jbBZCMb2Ntzjxt0SKdyYvzp4ms7IaeECKoZB9ubiLgZDZD View this post on Instagram A post shared by Florencia Kirchner (@florenciakf)

Está a la vista que Florencia Kirchner es un tema que sensibiliza en extremo a su madre. Nadie puede mencionar y mucho menos especular acerca de su hija.

Si bien es cierto que es un tema privado se trata de un apellido público. El tema es muy mencionado en la política porque se considera que CFK tiene una conducta culposa respecto de su hija, y también esto condiciona muchas de sus decisiones personales.

Como mencionamos en Urgente24, según datos de la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA), entre 10% y 15% de la población argentina tiene algún trastorno alimentario. Los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos psicológicos que conllevan alteraciones en nuestros actos en relación con la comida, y si bien las más conocidas son la anorexia y la bulimia, hay muchos otros trastornos que no tienen visibilidad.

Si bien a raíz de fotos publicadas por Florencia en su cuenta de Instagram y los dichos de Canosa y Di Marco se especuló con la bulimia y la anorexia que padecería, no sería es un exabrupto si fuese cierto. En la política hay gente que oculta tal como si fuese un secretado de Estado si un familiar directo sufre alguna adicción.

