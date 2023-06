Sangre en las PASO: CFK herida contra Tolosa Paz, ¿y Wado?

En este sentido, volvió a convocar para presionar una nueva negociación con el FMI: "Yo advertí en 2021 por lo que se firmaba con el Fondo. Me dijeron 'tranquila Cristina'. Hay que decirle a la sociedad la verdad, tenés que decir que firmás con la 45 en la cabeza, porque entonces sobrevienen las crisis de representación política. No tenemos dólares. No vamos a poder pagar los créditos del Fondo exportando comodities: La escasez de dólares los va a sufrir la clase media, ¿a quién creen que le van a sacar el nivel de consumo. ¿Al que come polenta y arroz?".

"Es hora de que en nombre del derecho que tienen los jóvenes y nuestros nietos de vivir en un mundo mejor impulsemos que haya diálogo entre las fuerzas políticas para abordar el terrible tema del endeudamiento con el FMI. Es el principal problema de la Argentina", arremetió en medio de negociaciones del ministro de Economía, Sergio Massa.

En tanto, llamó la atención que reconociera al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, como "un funcionario que sí funciona" y su propia cuñada, pero nada dijera del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que los camporistas intentan fogonear como candidato y esperaban recibir sus bendiciones.

Sobre el final, ella habló a la militancia en un escenario muy pequeño improvisado pero rápidamente se notó que preferían no abrir los planos por la falta de militantes.

En el espacio que resiste con las encuestas de la Tercera Sección Electoral hay enojo por los rumores de que el exministro de Economía, Martín Guzmán, sería precandidato a diputado en la lista de Scioli, al considerarlo responsable del acuerdo con el organismo multilateral.

