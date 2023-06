El pasado 26 de mayo el papa tuvo que anular su agenda por tener fiebre, pero el día siguiente reapareció en buen estado de salud y continuó con sus actividades.

A fines de marzo pasado, Francisco había permanecido tres noches internado en el hospital Gemelli de Roma por "una pulmonía aguda", según explicó durante el vuelo de regreso de su viaje a Hungría.

"Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta", indicó acerca de su hospitalización que fue la segunda en el centro de salud luego de que el 4 de julio de 2021 fue operado del colon, quedó hospitalizado durante diez días y tuvo una lenta recuperación.

Desde entonces, el papa también tuvo un problema en su rodilla derecha que lo obliga a caminar con un bastón, pero dijo en varias oportunidades que no se quiere operarse.

Misión de paz

Este martes era el último día de la misión de paz del cardenal Matteo Zuppi, enviado especial del Papa Francisco a Kiev, para “escuchar en profundidad a las autoridades ucranianas sobre posibles vías para alcanzar una paz justa y apoyar gestos de humanidad que contribuyan a aliviar las tensiones”, según informó el Vaticano.

image.png El cardenal Zuppi durante su visita a Kiev.

Según la intención del papa, Zuppi será el único interlocutor con los presidentes ruso, Vladimir Putin, y ucraniano, Volodomir Zelenski, aunque aún no se ha comunicado una fecha para el viaje a Moscú.

No obstante, el Kremlin ha asegurado este martes que Putin no tiene agendada ninguna una reunión con el enviado del papa Francisco.

Zuppi visitó ayer Bucha, ciudad de la periferia de Kiev.

Durante su viaje al país, el cardenal, junto con el nuncio apostólico en Ucrania, Visvaldas Kulbokas, estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Kiev, Ruslan Kravchenko, y representantes de las autoridades locales, según informó la prensa ucraniana.

Según informó 'Il Sismografo', también en Bucha, la delegación vaticana visitó asimismo la iglesia de San Andrés I donde fueron enterrados 119 civiles durante la ocupación.

Zuppi se reunió con Dmytro Lubinetz, comisario de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, quien le presentó un informe especial sobre la violación de los derechos de los niños ucranianos en los territorios temporalmente ocupados por Rusia.

No es una mediación

Zuppi tiene experiencia en conflictos bélicos y similares. Estuvo en Mozambique, Tanzania, Cuba, Kosovo e incluso en el País Vasco. Sin embargo, el jefe de la diplomacia de la Santa Sede, Pietro Parlin, insistió en las últimas semanas sobre el hecho de que la visita de Zuppi a Kiev no se trataba de una misión de mediación en sentido estricto, sino que el objetivo es "buscar y favorecer un clima, un entorno que pueda abrir la vía a la paz".

