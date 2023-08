Live Blog Post

La agrupación política más votada en las elecciones generales del 23 de julio en España, el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo no alcanzó los escaños necesarios para designar presidente porque ganó 136 diputados frente a los 122 del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gobernante —y ambos necesitarían 175 legislativos para ser mayoría parlamentaria—, tal como contó Urgente 24. Ahora, el partido conservador, antifeminista y euroescéptico (PP) deberá negociar con facciones ideológicamente afines o no en el Parlamento – tal como VOX- para que Feijóo sea el presidente por el sistema parlamentario indirecto, y el socialismo tendrá que hacer lo mismo, pudiendo incluso seguir gobernando pese a la derrota en los comicios.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió esta semana con su homólogo de Vox, Santiago Abascal, para analizar los resultados del 23J y forjar coaliciones en secreto, además de que VOX ya puso como condición la vicepresidencia o cuatro consejerías (algo que al partido conservador le parece excesivo). Lo mismo intenta consolidar el PP con alianzas con el PN, Coalición Canaria y el PNV.

Mientras que PSOE tendrá que prometer ‘el cajoneo’ de causas judiciales a independentistas en el exilio y garantizar el camino a la autodeterminación de Cataluña, para que JuntsxCa banqué a Pedro Sánchez. También, necesitará los escaños de Podemos y otros partidos de Izquierda como ERC para otro mandato en el gobierno.

De hecho, la cúpula del ERC instó a los dirigentes de los independentistas Juntxs a sumar esfuerzos entre ambas bancadas (14 diputados obtenidos en el 23j para ambas formaciones) para permitir la investidura de Pedro Sánchez sólo si el PSOE garantiza una amnistía o referéndum para que Cataluña se proclame independiente.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F_NOALCOMUNISMO%2Fstatus%2F1683218220004564994%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1683218220004564994%7Ctwgr%5E977424092978751cc679505e9b9aaae246e7c132%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fpp-pide-sanchez-asumir-derrota-antes-del-bloqueo-n558553&partner=&hide_thread=false ELECCIONES EN ESPAÑA: PP + VOX = 169 ESCAÑOS CONGRESIONALES

LE FALTAN 7 ESCAÑOS PARA OBTENER LA MAYORÍA CUANDO QUEDA EL 11% POR ESCRUTAR . . . SI NO LO CONSIGUEN EL PP, QUE RESULTARÁ GANADOR, DEBERÁ INCLUIR OTRO PARTIDO MINORITARIO EN ESA COALICIÓN . . . PERO DESDE YA ES UN… pic.twitter.com/5As4uYrPP3 — Ricardo Robaina (@_NOALCOMUNISMO) July 23, 2023

"Como ha ocurrido en todas las elecciones generales de nuestra historia democrática, el partido que gana las elecciones es al que le ha correspondido formar gobierno y estar al frente del Gobierno de España. Así ha sido siempre y así debe ser esta vez, no hay motivo para cambiar", declaró la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Del mismo modo, Feijóo tras enviar una carta al mandatario Sánchez instándolo a reunirse esta semana con él y la negativa de parte del Ejecutivo a un diálogo antes del 17 de agosto (nuevo Parlamento y una vez designado el presidente por el Rey), lanzó vía Twitter que el actual presidente “margina a la mitad de los españoles”.

No voy a aceptar en ningún caso que se pretenda convertir en minoría a la mitad de los españoles… marginar a millones de ciudadanos no es conformar mayorías, sino dividir el país No voy a aceptar en ningún caso que se pretenda convertir en minoría a la mitad de los españoles… marginar a millones de ciudadanos no es conformar mayorías, sino dividir el país