Federico Girotti destapó la olla y se la pudrió a Pablo Toviggino/Tapia

"Es para cagada si hablo, porque nos quisieron acostar y nos acostaron. Nos quisieron sacar y nos sacaron, todas las boludeces que se vienen hablando… ahí tienen. Nos quisieron tumbar, nos quieren tumbar hace meses y lo lograron", comenzó diciendo.

En este fútbol que está tan manchado, Toviggino que sale a hablar en la semana… ¿quién es Toviggino? Sale a hablar de nosotros, de [Juan Sebastián] Verón, del fútbol argentino, parece que acá los cabezas de termo tienen ventaja

image.png Federico Girotti, futbolista de Talleres (Cba.).

Y añadió: "Como somos un club ordenado y les da bronca que estamos bien, así nos sacan. En este país hacer las cosas bien parece que está mal, acá sirve ser cabeza de termo, eso es lo que compra".

Girotti manifestó toda su furia por el arbitraje de Nicolás Ramírez. El ex River considera que Talleres fue perjudicado ante Independiente:

Lastimosamente es así, venimos acá sabiendo lo que podía pasar. Nos cortaron la ilusión, les tenían que expulsar a un jugador en el primer tiempo. A Ramírez lo tenía de árbitro serio, lo hablé con él, le dije 'Nico a nosotros no, vos sos serio'. Todas las chiquitas para ellos. Un jugador nuestro hace algo, directo una amarilla. A mí me cobran un offside en campo propio. Nos quisieron voltear y nos voltearon

Para cerrar lanzó una fuerte acusación: "Uno pregunta en la semana quién nos dirige, porque ya sabemos quién está de un lado y quién del otro. Venimos jugar sabiendo que a la mínima nos van a cobrar un penal en contra o nos van a expulsar a uno. Vos si mirás la Premier y la Liga de España, el VAR tarda 20 segundos. Acá tres minutos y te pueden editar, te ponen al jugador un metro más adelante, no hay seriedad. Se cagan en el laburo nuestro. Contra las cosas externas este club va a tener que luchar mucho".

image.png El árbitro Ramírez omitió una tarjeta roja a Ayrton Costa y una posible expulsión a Adrián Spörle, los dos de Independiente. (NA).

¿A Talleres lo tumbaron?

La acusación de Girotti no nos llevará a poner la lupa en cada partido y en cada jugada dividida, córner, lateral o infracción mal señalada, porque sería un análisis exhaustivo y casi inabarcable. No obstante, hay un caso muy particular que se dio en esta Copa de la Liga y que atentó directamente contra el Club Atlético Talleres.

Diez días atrás; el conjunto Tallarín recibió en el Mario Alberto Kempes al otro Independiente (el de Mendoza), en el ámbito local. Walter Ribonetto, DT del elenco cordobés, se vio obligado a alinear un once 100% alternativo porque su equipo había jugado 48 horas antes (también en el Kempes) frente a São Paulo, por la Copa Libertadores 2024.

image.png Jugar cada dos días no sólo lo sufrieron los jugadores, sino el campo de juego del Mario Alberto Kempes.

Las piernas de los jugadores no están aptas para jugar cada dos días, aún tratándose de atletas profesionales y que tienen un exigente plan de entrenamientos diario.

Entonce: ¿en qué cabeza cabe esta organización y esta desprolijidad de fixture? Hay que cuidar el cuerpo y el bienestar de los futbolistas, que, les guste o no, son ellos quienes sostienen el negocio y la industria.

Así que sí, Sr. Girotti, a Talleres lo acostaron...

Urgente.jpg Talleres fue obligado a disputar dos partidos en 48 horas.

En Talleres hoy se lamentan los dos puntos perdidos ante Independiente Rivadavia de Mendoza -que terminó último en la zona B- producto del mencionado empate en el Kempes.

image.png A Talleres de Córdoba no lo dejaron clasificar. (Foto: Captura Promiedos.com).

Toviggino (¿y Tapia?)

Pablo Toviggino es el tesorero de AFA (Asociación del Fútbol Argentino), la mano derecha de Chiqui Tapia (presidente de la federación local de fútbol) y un twittero muy activo.

El pasado fin de semana (13 y 14 de abril), Toviggino reapareció en las redes sociales luego de ocho días de ausencia. En esta oportunidad, utilizó su cuenta de 'X' para confrontar con juan Sebastián Verón, mandatario de Estudiantes de La Plata.

En esa línea, las social media del dirigente de AFA volvieron a ser noticia este lunes (15/4) por una nota que dejó el propio Toviggino contra Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior de Argentina.

Preguntaría '¿en qué te convertiste, Daniel?'. Pero como sos tan converso.... Quizás es mejor: '¿por cuánto te convertiste?' ¿Sos el que impulsó un proyecto contra las SAD o el que ahora pide aprobarlas?

En 2018, Scioli para prohibir la llegada de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) al deporte nacional.

Además, Toviggino apuntó: "Ah, sé que el Derecho no es tu fuerte, así que paso a desburrarte!!! Vos sí que SOS CASTA PURA!!!".

image.png El micrófono de AFA lo tiene Pablo Toviggino, no Claudio Tapia.

La respuesta de Pablo Toviggino tiene que ver con un posteo en la ex red social del pajarito en la que el ex Gobernador de la Provincia de Buenos Aires trató de "lamentables" las "declaraciones del tesorero de AFA contra Juan Sebastián Verón y Andrés Fassi", en relación al proyecto que emerge sobre las SAD y su hipotético arribo al fútbol argentino.

Lamentables las declaraciones del tesorero de AFA contra Juan Sebastián Verón y Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba que está llevando adelante una gran transformación.



Verón es un gran dirigente con una trayectoria y prestigio intachable en el fútbol argentino, con… — Daniel Scioli (@danielscioli) April 15, 2024

¿Habría que preguntarse por cuál motivo la cúpula de AFA no acepta la alternativa que los socios puedan elegir?

Hay que actualizarse y dejar que los socios decidan en libertad sobre la opción de que ingresen capitales privados al fútbol argentino para potenciar a las…



Hay que actualizarse y dejar que los socios decidan en libertad sobre la opción de que ingresen capitales privados al fútbol argentino para potenciar a las… https://t.co/gh90wFa5N6 — Daniel Scioli (@danielscioli) April 15, 2024

