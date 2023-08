En redes estallaron las risas por lo que dijo y por la reacción de Viale, quien en medio de la insólita declaración exclamó: "Ah, muy bueno...". Muchos se preguntaron si el periodista militante, a quien puertas adentro lo definen como El Gustavo Sylvestre de LN+, "es tan ignorante como ella".

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

El precandidato a La Libertad Avanza, Javier Milei, salió al cruce también: "Imagino que los 'liberales' de copetín saldrán a criticar tamaña bestialidad... no pará, que con los curros de la venta de patente de corso no se jode... Igual, la mayoría de los economistas son analfabetos monetarios por lo que puede que no hayan notado el punto... ¡¡¡CIAO!!!".

En tanto, intentó dejar atrás el relato de las privatizaciones y ahora pasó a la idea de que las empresas públicas presenten un plan de negocios para eliminar el déficit: "Les vamos a poner un tiempo corto para que las empresas para que las empresas tengan déficit 0. Tienen que presentar un plan de negocios para llegar a una situación en la que el Estado no le dé más dinero en un tiempo corto. O la privatizás o generás una cooperativa de los trabajadores", dijo, en línea con la idea de Milei.

"En el último tiempo, previendo lo que puede llegar a pasar, Aerolíneas Argentinas está bajando el déficit y reconvirtiendo la cantidad de personas que trabajan por avión. Están haciendo cosas. Puede haber una empresa que no sea deficitaria porque lo importante no es de quién sino que a los argentinos no les cueste dinero", agregó.

Y cerró moderando su posición inicial de eliminar el cepo desde el Día 1: "Al cepo hay que sacarlo lo antes posible porque se come todas las reservas. Si nosotros tenemos miedo a sacar el cepo, a sacar los piquetes y a gobernar...", disparó indirectamente contra Horacio Rodríguez Larreta.

Más información en Urgente24

Management & Fit desafía a CB Consultora y a Circuitos

El 63% de los argentinos cree en la corrupción política

A 13 días de las PASO, 2 encuestas de intención de voto

China y USA en puja de ofertas bélicas para Argentina

El Negro Oro envuelto en polémica y escrachado en redes