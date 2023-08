El Negro Oro envuelto en polémica y escrachado en redes

image.png

El tenso cruce entre el Negro Oro y Cinthia Fernández

El pasado viernes 28/07 un nuevo cruce se desató entre Oscar González Oro y Cinthia Fernández. Tras una discusión entre el padre de Wanda Nara y la panelista, en la que el conductor le pidió que se callara y dejara hablar al invitado. Cinthia Fernández se retiró de su silla y todo terminó aún peor.

Al despedir a Andrés Nara, el Negro Oro presentó a "Vagoneta" para un nuevo show del chiste. Fernández ya había regresado a su lugar por lo que el conductor se detuvo a hablar con ella.

"Quería hablar con Cinthia, estás bien?", le consultó. A lo que la panelista le respondió: "No, porque no estoy acostumbrada a ciertas maneras de trabajo.. no me gustan ciertas situaciones.. no me gusta quedarme callada".

"Te lo dije la otra vez, todos tienen derecho a hablar, a preguntar, pero en orden porque sino se transforma en un programa que a mi no me gusta hacer. Todos tienen derecho a preguntar y podes decir lo que se te de la gana", aseguró González Oro.

"No considero trabajar en desorden.. estábamos debatiendo algo que pasó acá, vos no estabas y me hubiese gustado desarrollar. Ante la elevación de voz otros tratos, otras frenadas, demás. No me siento cómoda", expresó Fernández.

A lo que el Negro Oro le contestó: "Sacate un pelito que tenés en el mic.." y dio comienzo al show del chiste. Un nuevo cruce picante entre ambos, quienes desde el primer programa tuvieron roces. Este lunes (31/07), Cinthia Fernández no estuvo presente en el programa aunque aseguró que se trató por motivos de salud.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBobmacoy%2Fstatus%2F1684945856686862336&partner=&hide_thread=false - Negro Oro:"Quería hablar con Cinthia, estás bien?"

- Cinthia Fernández:"No!... prefiero llorar que putear..."

- Negro Oro:"Sacate un pelito que tenés el mic...bienvenido!!!" pic.twitter.com/BJ4va40hnp — Doctor House (@Bobmacoy) July 28, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcinthifernandez%2Fstatus%2F1685663272198905856&partner=&hide_thread=false Mi mejor defensa, es este “maravilloso” show del chiste … pic.twitter.com/X64Fodz81W — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) July 30, 2023

