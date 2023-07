https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCadena3_Rosario%2Fstatus%2F1684663978213920768%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1684663978213920768%7Ctwgr%5E4ffb44d500ae2aaf0c95415b95f841cc43d031c1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rionegro.com.ar%2Fsociedad%2Fun-curso-de-rosario-se-quedo-sin-viaje-de-egresados-a-bariloche-y-hubo-incidentes-3049413%2F&partner=&hide_thread=false INCIDENTES EN TRAVEL ROCK TRAS LA CANCELACIÓN DEL VIAJE



Padres y alumnos de colegios de Rosario exigen respuestas y soluciones en sede de la empresa de turismo. Según dijeron a @cadena3_rosario, hubo empujones de directivos de la firma.



— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) July 27, 2023

“ Es la tercera vez que nos reprograman el vuelo. Íbamos a viajar primeramente el 21 de este mes, no nos habían dado horario de vuelo, luego lo pasaron al 25 y 48 horas antes avisaron que no salía el vuelo. Ahora el 27 y dos horas antes no avisan, casi saliendo hacia el aeropuerto que se suspendía el viaje ”, aseguró una madre a Cadena 3.