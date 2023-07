Le duró poco: El Negro Oro se arrepintió de Uruguay

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnotidial%2Fstatus%2F1682103445786853376%3Fs%3D43&t=wLb3mR3vH2fyG3QxZw9K2g&partner=&hide_thread=false Oscar González Oro es el nuevo gerente artístico de @Continental590



El periodista y locutor ya trabaja en su nuevo cargo, además, vuelve con su programa El Oro y El Moro, que irá de lunes a viernes de 9 a 13 horas. pic.twitter.com/tFhzJeHbdn — NOTIDIAL (@notidial) July 20, 2023

En mayo de 2023, El Negro Oro había rechazado volver a trabajar en Argentina. "No vale la pena", afirmó cuando recibió la prepuesta para trabajar en Radio 10, según informó Ángel de Brito.

"Iba a volver, pero no tengo un medio a mi medida. Hoy, los medios no me van a permitir hablar, me dicen 'tenés libertad', pero la libertad va a durar dos semanas hasta que yo le pegue a Wado de Pedro, por ejemplo. No, no vuelvo", explicó.

" La famosa grieta en Argentina me enferma, me hace daño. Me va a afectar a mi salud, si me trago todo lo que tengo para decir, me va a dar una úlcera. Yo dije alguna vez 'si vuelvo, vuelvo a cerrar la grieta', y cada vez que voy a Argentina, la grieta es más profunda", aseguró en ese entonces.

