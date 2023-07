“Todavía no estamos hablando porque hoy no hay otro gobierno. Vamos a hablar ni bien seamos elegidos”, agregó.

“¿Por qué nosotros estamos convencidos de abrir el cepo lo antes posible y no en un año? Porque significa que las inversiones no esperen un año. Si vos le decís a cualquier inversor que dentro de un año le abrís el cepo, bueno, se sienta un año y después ve qué hace (…) Nadie invierte si no tiene seguridad jurídica. Por eso, vamos a hacer una ley de seguridad a las inversiones, simplificación de trámites, un sólo dólar y necesitamos un reaseguro, un colchón de dólares, que nos permita en un primer tiempo manejar eso. Con todo eso vamos a obtener dólares del Fondo Monetario”, dijo Bullrich en una batería de frases para títulos en los que mezcló absolutamente todo, incluso cerró que “la primera ley será de autonomía del Banco Central”.

¿Sabrá Bullrich que lo primero que intervino el FMI fue el BCRA? ¿De qué autonomía está hablando?

Las palabras de Bullrich trajo al debate electoral el anuncio del entonces presidente Fernando de la Rúa sobre el blindaje 2001, cuando ella era ministra de Trabajo. La Izquierda y el kirchnerismo, lo recordó en redes sociales:

Fernando De la Rúa anuncia el blindaje financiero Argentina 2000

Salir del cepo y eliminar retenciones: Otra vez, debate de campaña electoral

En el marco de nuevas medidas para el campo, este lunes 24 de julio, el predio de La Rural se politizó con el paso de los principales precandidatos a presidente para presentar sus propuestas. El primero en exponer fue el diputado nacional Javier Milei (CABA - La Libertad Avanza), quien decidió ir al grano: "Nosotros vamos camino a pensar en una unificación cambiaria y en una eliminación total de las retenciones. Eso significa triplicar los ingresos del sector, una tasa de crecimiento anual compuesto del 15% y que en 5 años se podría estar duplicando la producción", comenzó.

"Por lo tanto, nos parece fundamental avanzar en la unificación cambiaria y la eliminación de las retenciones, complementado con la desregulación del comercio, eliminación de cuotas y que deje de ser una tortuta conseguir créditos para el sector", reforzó.

Luego, fue el turno del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien enumeró sus 5 objetivos para el campo argentino en un plan de 4 a 6 años: "Duplicar las exportaciones de todo el complejo agroalimenticio; aumentar la producción de granos a 190 millones de toneladas y superar las 4 millones de toneladas de carne; duplicar el valor agregado en origen; fomentar el empleo y seguir dándole crecimiento a todo lo que llamamos actech".

"El día 1 vamos a sacar a cero los derechos a la exportación de los productos regionales y vamos a presentar un cronograma descendente, realista y sostenible para bajar las retenciones de todos los demás productos que hoy la Argentina exporta (...) Lo que me comprometo, lo cumplo (...) y lo otro es trabajar en la unificación del tipo de cambio. Ahora, ¿cuándo? No es el primer día. El que venga y les diga acá que va a unificar el primer día, no es serio porque no hay dólares en el Central. Pesos divido dólares, te da un dólar de $6.000 a $7.000. No es serio eso. Para eso, necesitamos recomponer reservas en el Central exportando más y volver a construir confianza", agregó en el marco de un nuevo dólar de $340 que comienza a regir este lunes 24 de julio hasta el 31 de agosto para el campo.

