Agarrate catalina: Chiqui Tapia FC vs. Juan Sebastián Verón FC

Hay un deterioro del fútbol en general. No solo desde la organización, sino desde lo económico. Eso hace que no se vea un mejor campeonato. No podemos estar a una semana de una final sin saber el horario y dónde se juega. Ese tipo de cosas habla de lo que vos mostrás para afuera. Nos aferramos a que el fútbol argentino sigue sacando jugadores

Urgente24 ha denunciado en muchísimas oportunidades acerca del pronunciado declive que sufre el fútbol argentino. Lo que ocurre con Verón y sus dardos -un tanto escondidos- a la AFA de Claudio Tapia es una denuncia de mayor rango por tratarse de un presidente de un club tan importante como el Pincha.

Chiqui Tapia/Toviggino

En los últimos días, el mundialista con la Selección Argentina en tres oportunidades (1998, 2002 y 2010), apuntó contra Pablo Toviggino, tesorero de AFA.

Meterte con Toviggino es como meterte con Tapia. Si bien se trata de personas distintas, a ambos dirigentes los une el pensamiento político y el mandato número 1 de la federación de fútbol local: el bloqueo y el repudio absoluto a las sociedades anónimas deportivas.

image.png Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

En el programa de FM Cielo 103.5, la Bruja había reafirmado su posición respecto al gerenciamiento de las intituciones locales deportivas: "No hablo de capitales extranjeros, sino capitales que ayuden al club. Va a hacer que cualquier hincha que tenga su empresa, y se quiera vincular con el club, lo pueda hacer con las cartas sobre la mesa para sanear su economía o aportar".

Pablo Toviggino respondió, a través de 'X':

Jaja vos y otro que vive más en México que en Argentina (en referencia a Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba), son los mulos de una idea ajena a ustedes!!! No olviden que necesitan de los votos de la asamblea de AFA!

Y fue más allá contra el Jefe de Estado de Estudiantes LP: "Jamás te vi sentado en una mesa del Comité Ejecutivo de la AFA llevando un proyecto. Te gusta criticar de atrás. Y si no, mandás a un simulador de los tantos que tenés".

En noviembre de 2023; la casa madre del fútbol local llamó a asamblea ordinaria a los dirigentes de los clubes (esas juntas de las que hablaba Toviggino) para debatir el tema de las Sociedades Anónimas y el resultado fue apabullante en contra de ellas: cero votos afirmativos contra 45 negativos. Talleres de Córdoba no se presentó por estar a favor. Juan Sebastián Verón no presidía formalmente a EDLP en ese entonces.

El partido

El próximo sábado 20 de abril, desde las 18:30 horas, el Estudiantes de Verón y el Barracas de Claudio Chiqui Tapia se verán las caras en el Estadio Ciudad de Vicente López por los 4tos. de final de la Copa de la Liga.

Darío Herrera será el juez principal, pero no al único que habrá que ponerle el ojo (insólito tener que hablar tanto de arbitraje, corrupción y demás y nada de fútbol). Como primer asistente estará Pablo Acevedo, como segundo Adrián Delbarba, mientras que el cuarto árbitro será Carlos Córdoba. Mariana Almeida será la quinta árbitro y en el AVAR estará Pablo González.

image.png "Guardia alta", así titula 'Diario El Día de La Plata'.

