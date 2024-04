Federico Girotti pidió disculpas a la AFA y a Pablo Toviggino: ¿Fue sincero o bajó el pedido desde arriba?

Girotti: de la acusación abierta al pedido de disculpas

Así que tampoco llama la atención que haya sido un jugador de Talleres el que haya declarado en contra de la organización madre del fútbol nacional. Pero, como todo protagonista, si habla, hace ruido. Efectivamente, lo hizo. Tal es así, que tuvo que pedir disculpas en sus redes sociales por los exabruptos que lanzó luego del empate 2 a 2 frente a Independiente por la última fecha de la Copa de la Liga, que dejó sin chances de a la T de avanzar a cuartos de final.

En una historia que posteó en Instagram, el ex River escribió:"Pido disculpas a la Asociación de Fútbol Argentino y al Sr. Toviggino por mis dichos post partidos. Mis intenciones no fueron ofender. Me dejé llevar por las emociones a flor de piel de una persona que se rompe el lomo trabajando para llevar a su club a lo más alto. Saludos".

La exculpación del delantero, aunque tuvo como objetivo poner paños fríos, sigue haciendo ruido. Cuanto menos, llama la atención. ¿Fueron disculpas sinceras o le pidieron desde arriba que lo haga? Léase "desde arriba" como Andrés Fassi, a quien seguramente le sonó el teléfono de Tapia o alguien cercano a él. O, por lo menos, escucharon los rumores que salieron desde las oficinas de la calle Viamonte: la AFA dejó entrever que demandarían a Talleres en la Justicia por las palabras de su futbolista.

Es que, aunque todavía en caliente porque hacía no más de 2 horas que había terminado el partido vs. Independiente, Girotti había declarado: "Nos quisieron sacar y nos sacaron, todas las boludeces que se vienen hablando… ahí tienen. Nos quisieron tumbar, nos quieren tumbar hace meses y lo lograron". También sentenció: "En este fútbol que está tan manchado, Toviggino que sale a hablar en la semana… ¿quién es Toviggino? Sale a hablar de nosotros, de Verón, del fútbol argentino, parece que acá los cabezas de termo tienen ventaja".

No quedó claro si se refería específicamente a lo sucedido contra el Rojo en ese último partido clasificatorio. Lo cierto es que los de Avellaneda no serían precisamente los más indicados para recibir alguna ayuda "extra". Justamente fue Tévez quien, hace algunas semanas y post partido contra Barracas Central, había disparado contra el árbitro, Pablo Dóvalo, por considerar que inclinó la cancha descaradamente en favor del Guapo.

Los dichos del DT de Independiente fueron recogidos, ahí sí, por Toviggino: "Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el analítico), seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas. Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, memoria eólica", le respondió el tesorero de AFA.

A eso, Tévez respondió: "Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito Tovillino. A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de de Qatar y de los amistosos en China, memoria Alí Baba".

La mano derecha de Tapia también mantiene un actual enfrentamiento con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, que se ha manifestado a favor de la incorporación de capitales externos en los clubes. No de las SAD propiamente, pero sí de un esquema que pueda incorporar otros actores al club. Un sistema mixto.

"No hablo de capitales extranjeros, sino capitales que ayuden al club. Va a hacer que cualquier hincha que tenga su empresa, y se quiera vincular con el club, lo pueda hacer con las cartas sobre la mesa para sanear su economía o aportar", dijo La Bruja.

Toviggino retrucó, siempre desde su activa cuenta de Twitter: "Jaja vos y otro que vive más en México que en Argentina (en referencia a Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba), son los mulos de una idea ajena a ustedes!!! No olviden que necesitan de los VOTOS DE LA ASAMBLEA DE AFA!!".