Grave interna en FC Barcelona: Ilkay Gundogan no tiene códigos

Ousmane Dembélé a los 40',

Vítor Ferreira a los 54',

Kylian Mbappé a los 61' y a los 89'.

image.png Ronald Araújo fue expulsado ante PSG y se retiró del terreno de juego haciendo un gesto de 'robo'. No tardará en caerle una sanción extra.

El descargo de Ronald Araújo

Luego de haber sufrido la roja y de haber dejado a sus compañeros con un hombre de menos durante 70 minutos, el internacional con su selección realizó una publicación en redes sociales.

"El fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro. Agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que dejaron todo en el campo, y a la hinchada que creyó en este equipo hasta el final. Siento mucho no darles esta alegría.Lo volveremos a intentar. ¡Força Barça, ara i sempre!", escribió en su cuenta oficial de 'X'.

Y agregó un salmo religioso: "Dios en el control".

Gran parte de los cybernautas reaccionaron con gestos de aprobación y apoyo para con Ronald.

Xavi.





Por su parte, Xavi Hernández, DT barcelonista, declaró: "Estamos contrariados. La jugada de Araújo marca la eliminatoria por completo. Estábamos bien 11 contra 11. Para mí es demasiado la roja".

Gundogan... ¿con las horas contadas en FC Barcelona?

En una flash interview (entrevista relámpago) posterior al partido, el alemán lkay Gündogan culpabilizó a Ronald Araújo de la eliminación sufrida del Barcelona a manos del PSG:

Se lo hemos regalado de la forma más fácil. ¿La expulsión? Si hubo falta es roja, eso seguro. No he visto la repetición, pero si no tocó la pelota, así es. Es duro decirlo, pero en estos momentos tan cruciales, tienes que estar seguro de si vas por el balón. Yo no sé si toca el balón o no. Yo prefiero conceder un gol o incluso conceder un 1vs1. Dale a nuestro arquero la oportunidad de salvarla, o incluso dales un gol. Quedarte con uno menos tan pronto, te mata en el partido Se lo hemos regalado de la forma más fácil. ¿La expulsión? Si hubo falta es roja, eso seguro. No he visto la repetición, pero si no tocó la pelota, así es. Es duro decirlo, pero en estos momentos tan cruciales, tienes que estar seguro de si vas por el balón. Yo no sé si toca el balón o no. Yo prefiero conceder un gol o incluso conceder un 1vs1. Dale a nuestro arquero la oportunidad de salvarla, o incluso dales un gol. Quedarte con uno menos tan pronto, te mata en el partido

Pero no sólo eso, el experimentado futbolista le tiró un palito al resto de sus compañeros.

"¿El gol de Vitinha? Otro error, hay que salir a cerrarlo. No hay que dejar que dispare. Estaba libre. No es nada que no hayamos entrenado. El jugador más próximo al balón tiene que saltar a cerrar. Era un 3vs3 después del córner, llega Vitinha... hay que ir a por él. Nadie salió o si salió, lo hizo tarde. Pateó, buen gol, pero de nuevo, completamente innecesario".



Los dichos de Gundo son más que desafortunados, no sólo por el delicado momento que atraviesa el Barça (no sumó títulos en toda la temporada y parece que así será al cierra de ella), sino que le apuntó directamente a sus compañeros. ¿Es reversible una situación de esta índole?

What a frustrating night. So painful. We've been in such a good position after the 1st leg, but it did not work out in the end. Really unfortunate to lose the game like this. We need to have the mentality to get up. learn from such a defeat and try again next season - this is the…

Vestuario podrido

A primera hora de España, Jules Koundé y Sergi Roberto salieron a responderle a lkay Gündogan, en sus respectivas redes sociales.

"Una decepción inmensa no clasificarse para las semis cuando teníamos todo para hacerlo. Por cierto ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre. Toca recuperar y prepararse para El Clásico de este domingo. Gracias por el apoyo culers", escribió el francés ex Sevilla Kounde, en mensaje clave en respuesta al volante ex Manchester City.

Roberto, en línea con Koundé, expresó en las social media: "Ahora más unidos que nunca, aquí ganamos y perdemos todos juntos".

Koundé: "Por cierto, ganamos y perdemos como equipo, siempre"

Raphinha: "Mato i moro per cadascun de vosaltres"

Sergi Roberto: "Ahora más unidos que nunca; aquí ganamos y perdemos todos juntos"

De forma sutil, pero mensaje del vestuario a Gündogan por lo de Araujo en público



Raphinha: "Mato i moro per cadascun de vosaltres"



Sergi Roberto: “Ahora más unidos que nunca; aquí ganamos y perdemos todos juntos”



De forma sutil, pero mensaje del vestuario a Gündogan por lo de Araujo en público — Sergi Capdevila (@scapde_45) April 17, 2024

