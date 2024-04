Polémico debut de Caruso Lombardi en Miramar Misiones que terminó mal

POLEMICODEBUTDECARUSOLOMBARDIENMIRAMARMISIONESQUETERMINOMALFOTO2.jpg Ricardo Caruso Lombardi debutó en Miramar Misiones de Uruguay con una derrota ante Nacional 2-1 pero explotó contra el arbitraje y el VAR.

Caruso Lombardi reclamó a los árbitros por su decisión y vio la tarjeta amarilla.

A 5’ del final, el paraguayo Federico Santander aprovechó una confusa jugada dentro del área para marcar el segundo tanto del equipo dirigido por Álvaro Recoba.

Caruso Lombardi protestó contra el arbitraje y el VAR

Por protestar, Ricardo Caruso Lombardi fue amonestado y pidió explicaciones.

Tras el partido, la molestia de Caruso continuó y apuntó contra el VAR: “Miraban y no sabían qué cobrar. Le dije al referí ‘ni te discuto el gol porque fue un invento del VAR’. Es un invento, el referí no lo ve eso. Yo los conozco a los del VAR, en la Argentina yo me enojo porque trazan la línea como quieren, la mueven, la manejan. No es así viejo”.

Sin embargo, el entrenador argentino remarcó cuál fue la polémica que más le molestó: “¿Pero sabes lo que me molesta más? Las dos jugadas de gol que me cortó después, me dio más bronca. Me duele que hagan esto con los equipos chicos porque uno viene a laburar con todas las ganas, toda la esperanza”.

“Ni la jueza de línea supo decirme nada”, prosiguió diciendo de la acción en el complemento que hubiera significado el 2-1 cebrita: “¿Cómo pueden cobrar un offside así? Más allá que sea Nacional, ¿Por qué si le toca perder a un grande lastiman a un equipo chico?. Hicimos un partido bárbaro, con coraje sacrificio jugadas de gol, hay dos de ellas que el referí las cortó. En la última, que se la roban a Polenta, inventa una falta para que no le hagamos el empate”.

“Fue un partido que lo tendríamos que haber ganado, llegamos cuatro veces en el primer tiempo y ellos una y nos hicieron un gol, está bien. En el segundo ellos mejoraron, nosotros nos quedamos un poco y con los cambios equiparamos. Pero inventan cosas para que el equipo chico pierda. Ya estoy aburrido de esto; es igual al fútbol argentino. La línea no sabía ni qué decirme, sólo me miraba”, explicó.

Ricardo Caruso Lombardi redobló la apuesta con sus protestas

Durante su prédica fue tocando diferentes puntos, con el factor común del enojo con el pito y sus colaboradores: “Nosotros venimos a laburar no venimos a joder. No pueden lastimar así al vestuario, ahora tengo a todos los pibes muertos, que además viendo las imágenes observan que no es fuera de lugar. Yo se que el VAR es trucho”.

“Respeten a los pibes que se mataron en un partido con Nacional. Hernán (Heras, el árbitro), cobró una falta en todo el partido para Miramar. Yo le dije en una clarita donde levantaron a Cabrera como cinco metros que al menos nos cobrara una cerca. '¿Qué tenés miedo que pateemos un tiro libre?'”, continuó.

“Sino estos partidos lo pongan en el calendario, no juguemos. Que actúen los equipos grandes y nosotros miramos de afuera. Para que vamos a perder tiempo, hacerle gastar guita al club”, amplió.

“No podemos bajar la cabeza y dejar que nos hagan lo que quieran porque jugamos con Nacional”, declaró en otro tramo, para luego ampliar: “Me importa un pomo que juguemos contra Nacional, podemos jugar contra el Manchester igual, no me interesa, respeta a mi equipo. Me anularon un gol que fue una risa, no se puede hacer eso”.

El entrenador señaló además que en la acción que el VAR no convalido, lo hicieron equivocar en la variante ya que se hizo el cambio ingresando Mathías Rodríguez por Vázquez y luego llegó la decisión: “Si sabía que anulaban el gol hubiera puesto a Cristian Cruz. Me hace equivocar a mí una máquina que la está manejando un tipo que está mirando como meterlo para que quede en offside Yepes. Basta de ensuciar al fútbol”.

“Te voy a decir algo más, dio seis minutos de descuento, cuando solo en esa acción estuvo parado cinco. Y de esos seis le faltó jugar uno. ¿Tenía miedo que lo empatemos?. Esas cosas no he hacen. Si los hinchas se dan cuentan que no es fuera de lugar, el del VAR que está sentado, fumándose un faso con un whisky, ¿no se da cuenta?”, mencionó.

“Mis pibes se mataron para jugar hoy, merecían un triunfo, pero no nos respetaron. Estoy muy angustiado, estoy podrido de los jueces, de los dirigentes y de estos robos. ¿Cómo hago yo ahora para levantar a los pibes? No hay derecho, me duele ver a mis jugadores así. Ya está, estoy re caliente, pero no me voy a callar porque digo la verdad”, aseveró.

“El del VAR no sé cómo se llama (Christian Ferreyra) pero ya me dijeron algunas cosas. Nos cocinaron a fuego lento, una pena porque con el partido que hizo este equipo merecía mucho más”, cerró.

¿Cómo quedaron ahora las posiciones?

De esta forma, Nacional se impuso a domicilio y alcanzó los 16 puntos en ocho fechas, por lo que escaló al tercer lugar de la clasificación que Peñarol lidera con 22 enteros.

Mientras tanto, Miramar Misiones se mantuvo en la decimocuarta posición y sigue sin ganar.

