Barracas-Estudiantes: ¿La venganza de Tapia/Toviggino?

El cruce Verón-Toviggino

El más llamativo de los conflictos que tuvo el personaje llamado Pablo Toviggino fue con Sebastián Verón, ya que este no atacó a AFA ni a los árbitros ni a nadie, simplemente en una entrevista hablo sobre las SAD, a las que no ve con malos ojos pero que piensa que la sociedad mixta es lo mejor. Además “La Bruja” se mostró a favor de las inversiones privadas, y puso como ejemplo el nuevo estadio de Estudiantes, el cual no hubiera sido posible sin capitales privados.