Boca cuida a Cavani, River reza por los árbitros ¿qué pasa si empatan?

Según información de TyC Sports, el futbolista sufrió tan solo un calambre y por eso no completó los 90 minutos: no correría riesgo su presencia contra River este fin de semana.

Los 2 cambios obligados de Boca para el Superclásico ante River

Diego Martínez ya sabe que hará sí o sí 2 cambios para el Superclásico ante River.

El primero tiene que ver con la expulsión de Cristian Medina, quien se perderá el partido por la expulsión.

La otra modificación será el regreso de Lautaro Blanco, quien cumplió su fecha de suspensión, en lugar de Marcelo Saracchi.

Diego Martínez avisó cómo ve el Superclásico ante River

Diego Martínez habló del Superclásico ante River en conferencia de prensa y recordó el último antecedente: “Fue un partido abierto, atractivo. Fuimos a competir a la cancha del rival de muy buena manera. Lo hicimos bien y con intensidad, dividiendo el control y la pelota”.

“Las expectativas son las mejores. Nos quedan tres finales para intentar ser campeón, sabiendo que es un partido muy especial”.

River reza por los árbitros: Nicolás Ramírez y Yael Falcón Pérez son los candidatos a dirigir el superclásico

River todavía espera la determinación de la AFA para saber quién será el árbitro principal de este duelo tan trascendental. Por el momento, se barajan los nombres de Nicolás Ramírez y Yael Falcón Pérez.

Justamente los dos candidatos que tuvo el Superclásico de febrero por la fecha siete del torneo. En aquella ocasión, el que más chances tenía era Ramírez. Sin embargo, este se desgarró y Falcón Pérez terminó haciendo una más que correcta labor en el Monumental.

El historial de Yael Falcón Pérez dirigiendo River

Siendo el máximo candidato por su anterior Superclásico, Falcón Pérez corre con una luz de ventaja y podría cruzarse con el Millonario por onceava vez en su carrera. Durante las diez anteriores, River ganó cinco partidos, empató tres y perdió dos.

Vale destacar que, sumado al clásico de febrero, Falcón Pérez ya tuvo un partido de gran magnitud con River en las semifinales de la Copa de la Liga 2023 en donde el Millonario terminó quedando eliminado desde los tiros del punto penal tras el empate a cero en los noventa.

El historial de Nicolás Ramírez dirigiendo a River

Es uno de los árbitros que peores recuerdos le trae a River ya que lo dirigió en seis oportunidades y el “Millonario” apenas pudo ganar una de estas a lo largo del año y medio que Ramírez lleva en primera división.

Con un tiempo 2-0 a Colón como único saldo positivo, River perdió cuatro encuentros con este árbitro; 1-2 vs. Banfield, 1-2 vs. Arsenal, 1-2 vs. Talleres y 1-3 vs. Rosario Central, y empató en dos ante el Sabalero por la Copa de la Liga 2023.

¿Qué pasa si hay empate en el Superclásico?

Teniendo en cuenta que solo uno de los dos equipos podrá pasar a las semifinales, desde la AFA decidieron que no haya tiempo extra durante los cuartos de final y por esto, en caso de empate, habrá penales para definir al ganador.

De esta manera, el superclásico del fútbol argentino que se llevará a cabo el próximo domingo con horario a definir se dirimirá desde los doce pasos si River y Boca no logran sacarse ventaja a lo largo de los 90’, tal como ocurrió en la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga 2021.

El recuerdo de un Superclásico en cuartos de la Copa de la Liga

Siendo la segunda vez que se juega el River vs. Boca en cuartos de final de la Copa de la Liga, es inevitable recordar el empate 1-1 de hace tres años.

Con goles de Carlos Tevez y Julián Álvarez, el “Millonario” forzó los penales con un equipo repleto de juveniles producto del brote de Covid-19 que había sufrido.

El Superclásico ya tiene día, sede y horario confirmado

El partido se jugará el próximo domingo 21 de abril a las 17 horas (Seguridad provincial pidió mudarlo a las 16), en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, según una nota publicada por el portal Doble Amarilla. El estadio contará con la presencia de ambas parcialidades. Será el único partido de cuartos de final el domingo.

Los otros tres partidos se programaron para disputarse el sábado 20: Godoy Cruz-Vélez se disputará en La Pedrera de San Luis; Estudiantes-Barracas Central será en el estadio de Platense en Vicente López; en tanto, Defensa y Justicia-Argentinos se disputará en el estadio Ciudad de Lanús o en el Único de San Nicolás.

Los horarios de los cruces se conocerán en las próximas horas tras reuniones entre los clubes y los máximos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

