Allanamiento en Rosario dejó duro cruce entre Javkin y Sain

El entredicho fue este martes a través de redes sociales cuando el intendente citó una nota referida al hecho y escribió: "Parece que el ministro picante en redes cajoneaba denuncias de puestos de venta de droga. No nos quieran explicar más nada... Cuando sufrimos la inseguridad en Rosario, es por cosas como estas".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpablojavkin%2Fstatus%2F1688952940004880388&partner=&hide_thread=false Parece que el ministro picante en redes cajoneaba denuncias de puestos de venta de droga. No nos quieran explicar más nada... Cuando sufrimos la inseguridad en Rosario, es por cosas como estas. https://t.co/LwlHoYep2T — Pablo Javkin (@pablojavkin) August 8, 2023

Si bien Javkin no hizo menciones ni lo etiquetó, tuvo la respuesta adecuada y Sain contestó: "Vos sos una maquina de decir pelotudeces!!!! Cuando asumis la Intendencia Pablo “Yo no fui, yo no tengo nada que ver” Javkin? Fantasma!!!".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmarcelo_sain%2Fstatus%2F1688996516403298307&partner=&hide_thread=false Vos sos una maquina de decir pelotudeces!!!! Cuando asumis la Intendencia Pablo “Yo no fui, yo no tengo nada que ver” Javkin? Fantasma!!! — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) August 8, 2023

A modo de reproche y defensa, el exministro no dudó en quedarse callado y agregó: "Mandale un abrazo grande al Viejo Cantero, tu empleado del mes en Desarrollo Social!!! Él te puede contar como funciona el tema y lo tenes cerquita".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmarcelo_sain%2Fstatus%2F1688997740934504448&partner=&hide_thread=false @pablojavkin mandale un sbrazo grande al Viejo Cantero, tu empleado del mes en Desarrollo Social!!! Él te puede contar como funciona el tema y lo tenes cerquita — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) August 8, 2023

El intendente quiso ponerle un cierre a la conversación y respondió: "Dedicaste tu tiempo a armar estas operaciones y después te fuiste. Los rosarinos sabemos quien sos. Lo menos que podés hacer es llamarte a un respetuoso silencio. Cambio y fuera".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpablojavkin%2Fstatus%2F1689003247808163840&partner=&hide_thread=false Dedicaste tu tiempo a armar estas operaciones y después te fuiste. Los rosarinos sabemos quien sos. Lo menos que podés hacer es llamarte a un respetuoso silencio. Cambio y fuera. — Pablo Javkin (@pablojavkin) August 8, 2023

Habló el Ministro de Seguridad

Luego del operativo realizado en el "OJO", el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, habló ante la prensa y destacó que las presuntas falencias que se investigan fueron "producto de torpezas".

"Toda la información que he recolectado me da la pauta de que son desprolijidades, son producto de torpezas, inobservancia de procederes, también producto de los cambios de funcionarios y de la falta de personal", comentó.

En ese mismo sentido, manifestó: "No tengo hasta hoy ningún elemento que me indique que hubo alguna maniobra delictiva, pero tengamos en cuenta que yo no tengo acceso directo a la investigación".

A raíz de eso, comentó que desde su llegada al cargo, la situación se resolvió: "Sobre este tema puntual ya lo tenemos protocolizado y regularizado desde el mes de marzo".

Es por eso que Brilloni brindó detalles sobre su labor: "Una de las cuestiones que teníamos que llevar adelante era emprolijar el funcionamiento del ministerio de Seguridad para fortalecer a la policía y al servicio penitenciario".

Finalmente, en relación a las denuncias puntuales y al de la policía, expresó: "Tenemos un sistema judicial que lleva tiempo. Nosotros necesitamos una orden de allanamiento, pero la justicia también tiene pasos previos que cumplir antes de emitirla". Y agregó: "Necesitamos un sistema judicial que nos permita ser más expeditivos".

image.png El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni.

Más contenidos de Urgente24

Patricia Bullrich en Rosario: "Nosotros bajamos los homicidios"

Revés judicial para César Milani y último fallo de la jueza que no quiere jubilar CFK

Fantasmas en el subte: Escalofriantes leyendas de la Línea A

Escándalo: Chano procesado por abuso sexual agravado

El Rey del GNL intenta que no le ejecuten el rancho