El Rey del GNL intenta que no le ejecuten el rancho

El objetivo es vender esos activos "de manera ordenada al valor justo de mercado en lugar de disponer de ellos de manera comercialmente irrazonable".

Strudel, junto con su afiliada en quiebra AVR AH y el propio Souki, demandaron al administrador de inversiones UBS O'Connor, al agente administrativo Wilmington Trust, y a los prestamistas, incluido Nineteen77 Capital Solutions, por incumplimiento (de buena fe y trato justo).

Souki ha acusado a sus acreedores de socavar los intentos anteriores de cancelar su deuda personal de US$ 138 millones, y de hundir el valor de su empresa Tellurian Inc.

Una sociedad de cartera propietaria de 813 acres (329 hectáreas) de Souki, conocida como Aspen Valley Ranch, ingresó al Capítulo 11 (convocatoria), para impedir a los acreedores de ejecutar la hipoteca del rancho y ofreciendo a Souki la oportunidad de vender la propiedad en el Capítulo 11 a un precio más alto, según documentos judiciales.

También se encuentran en disputa acciones de la empresa de bienes raíces comerciales Ajax Holdings, de Aspen (el centro de esquí en Colorado, USA).

Los prestamistas incautaron el velero de Souki, 'Tango', y lo vendieron por menos de lo que valía después de hacer solo reparaciones nominales, según la demanda.

Souki no ha especificado qué reparaciones se deberían haber hecho al barco antes de venderlo, dijeron los demandados.

En febrero, los prestamistas se apoderaron de las acciones de Souki en Tellurian, y las vendieron en los meses siguientes cuando las acciones cotizaron a la baja.

La demanda dice que los prestamistas incumplieron su deber de vender la garantía en el momento oportuno, lo que resultó en posibles pérdidas en sus préstamos. Si hubieran vendido en un momento más oportuno, los prestamistas podrían haber generado suficientes ingresos para satisfacer todos los montos adeudados en virtud de los préstamos, según la demanda.

En marzo 2023, en un tribunal del estado de Nueva York, Souki y Strudel demandaron a los prestamistas, alegando que violaron sus acuerdos de préstamo.

Souki y Strudel dijeron que los prestamistas impidieron que Souki y Strudel pagaran la deuda y comenzaron a cobrar tasas de interés más altas.

En mayo, la Corte Suprema del estado rechazó la solicitud de Souki de una orden judicial preliminar que protegería el rancho y el Ajax.

Strudel buscando la aprobación de un tribunal de emergencia para la venta por licitación del rancho.

En 2020, Souki lo había puesto en venta por US$ 220 millones.

Souki dijo que los prestamistas bloquearon una posible venta al rechazar una oferta por el rancho en mayo.

Strudel va a la convocatoria para darse un respiro y comercializar sus activos sin la amenaza de una ejecución hipotecaria.

La demanda también ayudará a detener los esfuerzos de los prestamistas para confiscar y vender las acciones de Ajax, dijo Strudel.

Souki hasta ahora no ha logrado repetir su éxito con Tellurian. Las recientes luchas financieras con UBS solo han complicado sus planes.

Tellurian planifica construir Driftwood LNG en 1.200 acres (485,6 hectáreas) a lo largo del río Calcasieu (Luisiana). Sería uno de los proyectos de exportación de energía más grandes de USA, con un costo de US$ 25.000 millones.

Souki comenzó a discutir la ubicación con el exejecutivo de BG Group, Martin Houston, en 2014, cuando aún dirigía Cheniere, que adelantó a la compañía de Houston US$ 46 millones para comenzar a comprar terrenos.

El citado Icahn compró una participación en Cheniere en 2015 y de inmediato detuvo ese desarrollo, que consideraba arriesgado y costoso.

Cuando Souki fue despedido, Icahn emitió un comunicado para “agradecer y felicitar a la Junta por tener las 'agallas'” para dejarlo ir.

Meses más tarde, el exjefe de Cheniere anunció que iniciaría negocios con Houston para construir una planta de licuefacción en el lugar de la polémica.

Cheniere exigió el reembolso de US$ 46 millones que Houston había usado para comprar el terreno, mientras que la compañía de Houston demandó por daños y perjuicios a Cheniere por abandonar el proyecto conjunto.

El litigio se resolvió en 2020, y Tellurian pudo seguir adelante.

La petrolera francesa Total realizó una inversión en 2016 y luego prometió comprar 2,5 millones de toneladas al año a Driftwood.

Para 2017, Tellurian, con pocos activos además de la terminal aún sin construir, obtuvo una valoración bursátil de casi US$· 3.000 millones.

Souki, que buscaba recaudar efectivo, dice que llamó a un amigo de la infancia y asesor financiero de toda la vida que acababa de ascender en UBS.

En 2018, el banco había prestado US$ 90 millones a Souki a través de un fondo de préstamos adjunto a su unidad de gestión de activos UBS O'Connor, garantizado con sus acciones de Tellurian y otras garantías.

En 2019, el fondo UBS prestó US$ 60 millones a Tellurian, que presidía Souki, quien presentó una declaración jurada que “no estuvo involucrado en las negociaciones del préstamo de Tellurian”.

En 2020 , la pandemia y el precio del gas en caída libre, golpeó a Tellurian. El importador indio Petronet se retiró de los acuerdos previos. Total se retiró en 2021.

Souki dice que el codirector de soluciones de capital de UBS O'Connor, Baxter Wasson, le pidió que "enderezara el barco" en Tellurian, prometiendo que el banco adoptaría un "enfoque holístico" que permitiría "tiempo y flexibilidad" para Souki.

Tellurian dijo en una presentación de valores este año que no tenía conocimiento de ningún acuerdo de este tipo, que "pudo haber creado un conflicto de intereses".

Después de que Tellurian pagó sus préstamos en 2021, UBS se enfocó en el dinero prestado a Souki, quien vendió algunas partes de Aspen Valley Ranch y dice que trató de vender otras pero que el banco lo bloqueó, afirmación que UBS niega.

Antes de la Nochebuena 2022, UBS notificó a Souki que confiscaría el yate Tango, y luego liquidó las acciones de Tellurian, que cotizaban cerca de mínimos de 2 años.

“Ellos [UBS O'Connor] se han llevado un grupo de activos que tenían mucho valor. Y simplemente siendo malos en todo, lograron destruir mucho valor”, denunció el empresario

UBS respondió en una presentación judicial que no estaba obligado a ejercer la "clarividencia".

Souki ahora está tratando de controlar la venta de su rancho y su corretaje de bienes raíces en la ciudad de esquí de Aspen en Colorado, que es la garantía restante de los préstamos de UBS.

El derrumbe

En 2022, Driftwood perdió a otros 2 compradores de alto perfil (Shell y Vitol), y se vio obligado a abandonar una colocación de bonos poor US$ 1.000 millones. Las acciones de Tellurian han perdido el 80% de su valor desde 2019.

2 directores independientes renunciaron a principios de 2023, citando razones personales y compromisos de tiempo. Tellurian dijo en una presentación posterior que creía que ninguno de los 2 se había sentido "cómodo con el perfil de riesgo y la dirección estratégica" de la empresa.

Sin embargo, Souki es optimista de que puede desafiar a los escépticos y obtener los miles de millones de dólares que necesita para completar el proyecto, a medida que el comercio mundial de GNL alcanza nuevos récords.

“De los US$ 12.000 millones o US$ 13.000 millones que vamos a necesitar [para la primera fase de Driftwood], ahora estamos seguros de que tenemos US$ 9.000 millones”, dijo al Financial Times. “Confiamos mucho en que habrá otros financistas que vendrán con US$ 2.000 millones de capital. No va a ser muy difícil”.

Algunos ejecutivos de energía dicen que Souki se ha convertido en el mayor obstáculo del proyecto, lo que convierte a Tellurian en un posible objetivo para un fondo de cobertura. “Si lo quitas de escena, entonces creo que esos contratos se firman y la gente regresa”, dijo Ben Dell, socio gerente del grupo de capital privado Kimmeridge.

Souki dijo que si se incorporaban nuevos accionistas, confiaba en convencerlos de que respalden su estrategia.

