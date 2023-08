Escándalo: Chano procesado por abuso sexual agravado

"Milita intentaba irse de ese domicilio porque sabía lo que podía pasar". "Milita intentaba irse de ese domicilio porque sabía lo que podía pasar".

"En su momento la causa se había cerrado, pero no habían llamado a declarar a Milita Bora", concluyó la periodista.

image.png

La resolución emerge a raíz de la interpelación llevada a cabo por la Cámara de Casación en torno al rendimiento de los magistrados encargados del expediente durante el año 2021. A pesar de que la vocalista había aportado elementos probatorios, tales como declaraciones, imágenes y un reporte emitido por el Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense, el sistema judicial rechazó la imputación, fundamentando su decisión en la transcurrida extensión temporal del caso.

Sin embargo, en la actualidad y desde la óptica del magistrado Schelgel, tanto las pruebas como los testimonios han alcanzado un grado de contundencia, "para acreditar no solo la materialidad del hecho investigado, sino también para vincularlo de modo incriminante con Moreno Charpentier". Y resalta que "la verosimilitud de la imputación formulada por Bora está acreditada".

La denuncia efectuada por la cantante, brinda una descripción minuciosa de una secuencia de acontecimientos cargados de hostilidad, abarcando incluso la formulación de alegaciones de índole sexual que surgieron en medio de una pelea, en el que se alega que Chano estaba bajo el efecto de sustancias, según se describe en el reporte presentado.

"Fui víctima de una violación y sufrí violencia física y psicológica en muchas ocasiones. La violación fue en una de las últimas peleas que tuvimos. Él estaba muy drogado, entonces me encerré en un cuarto a esperar a que se durmiera, así yo me podía ir, porque no me dejaba. En un momento, en la madrugada, me forcejeó tanto que me marcó todos los brazos", afirmó la artista en 2018.

"Una vez me agarró del cuello y me puso contra la pared, acusándome de que quería seducir a su asistente. Una vez me ató la cabeza con una sábana. Me decía que se iba a encargar de que yo no laburara nunca más, y que era impune porque había salido impune de los choques. Yo llamaba al 911 y cuando llegaba el patrullero me hacía decirles que no había pasado nada, que era solo una pelea de pareja", agregó la joven. "Una vez me agarró del cuello y me puso contra la pared, acusándome de que quería seducir a su asistente. Una vez me ató la cabeza con una sábana. Me decía que se iba a encargar de que yo no laburara nunca más, y que era impune porque había salido impune de los choques. Yo llamaba al 911 y cuando llegaba el patrullero me hacía decirles que no había pasado nada, que era solo una pelea de pareja", agregó la joven.

image.png

El líder de la agrupación musical "Tan Biónica" tendrá la posibilidad de interponer un recurso de apelación contra la medida de procesamiento.

