Estalló la interna en América TV: Mazzocco vs. Fabbiani

"Esto ya está mal y va a terminar peor", concluyeron en el magazine del canal del Grupo Clarín.

Crónica de una guerra anunciada: Los detalles de la interna entre Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani

Ulises Jaitt apunta contra los medios: "Están desinformados"

Una vez más, Ulises Jaitt vuelve a hacer uso de su nombre para aparecer en la televisión y hablar sobre el caso que involucra a su hermana, Natacha Jaitt, sólo que en está ocasión apuntó contra los periodistas y pidió que "dejen de estar desinformados ".

Tras conocerse las últimas novedades de las pericias hechas al iPad de la conductora, donde según los informes policiales no encontraron cosas relevantes para la investigación, Ulises habló en el programa De una (C5N) con el conductor Antonio Fernández Llorente y, lo primero que aclaró, fue que los medios están contando mal la noticia.

No es que no se encontró nada de la pedofilia en la tablet de Natacha, esto solamente es un informe sobre las personas que estuvieron esa noche, solo iban a buscar los nombres sobre los que Natacha tuvo vínculo No es que no se encontró nada de la pedofilia en la tablet de Natacha, esto solamente es un informe sobre las personas que estuvieron esa noche, solo iban a buscar los nombres sobre los que Natacha tuvo vínculo

¿Qué tenía la TABLET de NATACHA? Habla ULISES JAITT

El joven recalcó que el objetivo de la pericia no fue buscar sobre los casos de pedofilia que, en su momento, la modelo denunció; sino más bien saber que conversaciones tuvo, que se dijo y con quienes. Además, Ulises dijo que todo lo que tuviera que ver con los delitos "el juez de Garantías va a decidir qué hacer ".

No perdió el tiempo y criticó fuertemente a los medios de comunicación por decir que no se había encontrado nada en el iPad de su hermana.

Escuche a muchos periodistas desinformando Escuche a muchos periodistas desinformando

Por otro lado, Ulises también apuntó contra los profesionales que realizaron la pericias sobre la tablet ya que, según comentó al aire en C5N, "ellos habían dicho que no iban a poner nada que no sea referido a la muerte y han entregado un chat de un famoso, una captura comprometedora, con la pedofilia".

Ahora bien, ese fue el pie del hermano de Natacha para que los conductores continuarán haciendo preguntas y dándole el lugar para seguir hablando del caso de su hermana, de cual siempre recalca que quiere ser parte de todo el proceso, en los medios televisivos.

image.png

A pesar de que Llorente trataba de preguntar quién es el protagonista del chat comprometedor, Jaitt aclaró que no daría ningún nombre "porque después me van a dar problemas a mí".

Cuando continúo relatando sobre el informe de la tablet que le mandaron, criticó a los peritos de hacer una "revisión parcial" ya que, aparentemente, los efectivos "sólo buscaron de febrero para acá".

Lo de la tablet fue una excusa para cajonear la causa, por eso tardaron 4 años y medio sin poder desbloquear Lo de la tablet fue una excusa para cajonear la causa, por eso tardaron 4 años y medio sin poder desbloquear

Mientras que la Justicia apoya la teoría de que Natacha murió por sobredosis, su hermano afirmó que no fue así y que la cocaína encontrada en su hermana es compatible "con una inhalación involuntaria".

---------

Más contenido en Urgente24:

En pleno caos, El Nueve intenta usar a Antonio Laje

Juan Grabois, en campaña, acusó a Tini de robo y dijo ser 'team Lali'

Ciencia desmiente OVNIS: USA, conspiraciones y "unicornios"

Esta famosa fruta reduce el colesterol que tapa las arterias

Tras atacar el blindaje, Larreta busca voltear el "todo o nada" de Bullrich