“Unidos” sin “trompadas”

"No se peleen, no nos peleemos con nadie. Porque la única forma de ganarle al kirchnerismo es si estamos unidos. La Argentina no se arregla a las trompadas", dijo este jueves (27/7) Horacio Rodríguez Larreta en un acto con vecinos y militantes en el barrio porteño de Belgrano.