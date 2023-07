Patricia Bullrich subió la apuesta y pidió prisión para CFK

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fceciliamoreauok%2Fstatus%2F1684251672086708244%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false A pocos días de cumplirse un año del intento de magnicidio, la misma que no lo repudió en su momento, hoy continúa alentando el horror y el odio.



“Una Argentina en la que estemos todos menos Cristina” es una Argentina que retrocede a las épocas más oscuras de nuestro país.



Las… https://t.co/FKaibGlPH3 — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) July 26, 2023

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes que ambiciona un 2do. mandato consecutivo, sostuvo: "La misma persona que no dijo nada sobre el intento de asesinato a @CFKArgentina, hoy se muestra muy alegre mientras sus militantes cantan `por una Argentina sin Cristina`”.

"Promueven el odio mientras buscan eliminar a sus adversarios políticos. Eso es el Macrismo. Quieren una Argentina sin trabajo, sin educación ni salud pública. Ahí radica la diferencia, ellos quieren una argentina del odio y la violencia. Nosotros trabajamos por un país donde prime el amor y la justicia social".

Eduardo de Pedro, ministro del Interior y precandidato a senador nacional por Provincia de Buenos Aires, señaló: "En la Argentina que tenemos que construir tiene que haber lugar para todos y todas, incluso para vos @PatoBullrich".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fwadodecorrido%2Fstatus%2F1684237846700232706%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false En la Argentina que tenemos que construir tiene que haber lugar para todos y todas, incluso para vos @PatoBullrich. https://t.co/MgvWz5wHaU — Wado de Pedro (@wadodecorrido) July 26, 2023

Patricia Bullrich le respondió a 'Wado' De Pedro: "Ministro del Interior Wado de Pedro: el único lugar en donde debería estar Cristina Kirchner es presa, cumpliendo su condena."

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatoBullrich%2Fstatus%2F1684259884081074176%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Ministro del Interior Wado de Pedro: el único lugar en donde debería estar Cristina Kirchner es presa, cumpliendo su condena. https://t.co/AHKXFkG3Fk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 26, 2023

Entonces, si Patricia Bullrich fuese Presidenta de la Nación, promovería que desde la Procuración General, el Ejecutivo tuviese una acción más activa en aquellas causas judiciales aún en trámite que involucren a CFK.

Es lo que promovió Mauricio Macri durante 4 años, vale la pena recordar, como maniobra distractiva ante el fracaso en la economía.

La declaración provocó todo tipo de comentarios en Twitter. Minimuestra:

@MorenoVuelve: "Al lado tuyo, montonera."

@Delia42686957: "Totalmente de acuerdo@PatoBullrich."

@GuillermoBianchi: "Vos también, o no estuviste 6 meses presa en Ezeiza ? Me gustaría, celda de por medio así cantan la marchita juntas…"

@Pilarvet: "Todo mi apoyo!!!".

@samsara2121: "bloqueá Pato, se creen que la polìtica es un programa de chimentos o un show y así estamos."

@PietroMandingo: "IMPECABLE @PatoBullrich."

@ricardo_is63180: "De acuerdo!!, pero cada uno en el lugar donde merece estar!!"

Influencer Carlos Maslatón:

"Patricia Bullrich está colapsando, completamente. Las cosas que está diciendo no tienen sentido. No se a quién beneficia su caída, si a Milei, a Sombrilla o a Massa, ni se qué cosa le conviene o no a cada uno. Pero si se que Patricia Bullrich se ha convertido en invotable."

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCarlosMaslaton%2Fstatus%2F1684262661863637005%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Patricia Bullrich está colapsando, completamente. Las cosas que está diciendo no tienen sentido. No se a quién beneficia su caída, si a Milei, a Sombrilla o a Massa, ni se qué cosa le conviene o no a cada uno. Pero si se que Patricia Bullrich se ha convertido en invotable. pic.twitter.com/XzzlR36kbh — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 26, 2023

-------------------------

Más contenido de Urgente24

Milei: "El plan de Bullrich es aún peor que el blindaje de Fernando de la Rúa"

UCR: Mucho malestar y advierten sobre migración masiva de dirigentes

Muy torpe Fernando Iglesias: Tuit borrado y pedido de "disculpas" poco convincente

Encuesta: La inflación, firme como primera preocupación