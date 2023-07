HRL, Santilli, Pichetto: "En La Matanza demandan algo nuevo"

Vamos a ganar porque los matanceros no aguantan más promesas que no se cumplen, quieren un cambio, no aguantan más de vivir con inseguridad, con una educación pública destrozada, sin un servicio de salud digno cerca de sus casas. No aguantan más la falta de agua y promesas y promesas que no pasan y, por eso, estoy convencido de que se van a animar a cambiar. Podemos vivir mejor en La Matanza. Vamos a ganar porque los matanceros no aguantan más promesas que no se cumplen, quieren un cambio, no aguantan más de vivir con inseguridad, con una educación pública destrozada, sin un servicio de salud digno cerca de sus casas. No aguantan más la falta de agua y promesas y promesas que no pasan y, por eso, estoy convencido de que se van a animar a cambiar. Podemos vivir mejor en La Matanza.

Consultado por cómo ganarle a un peronismo instalado en La Matanza desde 1983, respondió: “Hablando con la gente y mostrándole que ese peronismo, hoy kirchnerismo, ha generado la inseguridad. Que el kirchnerismo que gobierna es el que generó la situación que hoy vive La Matanza. Hablando de frente. Mostrando los problemas pero, sobre todo, mostrando que se puede cambiar. No tenemos que contarles cuáles son los problemas porque ellos los sufren”.

hrl en la matanza.jpeg Una visita a La Matanza.

Santilli

El precandidato a gobernador dijo que el cambió ya comenzó:

“La Argentina empezó un proceso de cambio muy importante. Te lo muestra San Luis, después de 40 años. Te lo muestra haberle ganado en Ituzaingó a (Alberto) Descalzo, después de 28 años. Haber ganado Tigre, que nunca había sucedido. Haber perdido por la menor distancia en el 2021 en La Matanza y en Avellaneda. ¡Ojo que hay un proceso silencioso en la sociedad que quiere vivir tranquila, que quiere tener oportunidades, que quiere tener laburo! Yo lo veo en cada recorrida y camino.”

“Piden seguridad, trabajo y futuro para sus hijos, que significa una educación de calidad y que puedan tener los 180 días de clases en la provincia. Eso significa también que haya luz, que haya gas en las escuelas, estufas en invierno y ventiladores en verano. La sociedad no aguanta más vivir de esta manera. Tiene miedo a toda hora y en todo momento, en todo lugar. Es hora de cambiar esto”.

Pichetto:

"Hemos tenido una recepción muy buena. Demuestra que la sociedad está dispuesta al cambio; por eso escuchamos sus problemas y nosotros le presentamos nuestras propuestas."

"Juntos por el Cambio tiene una masa electoral que hace que podamos consolidar el triunfo en primera vuelta. Hay una demanda de cambio, de que venga algo nuevo, son elementos muy valiosos en el marco de una campaña cuando, en general, hay como un agobio, un cansancio de la sociedad por las dificultades cotidianas que atraviesan".

"Existe una marcada voluntad de la gente por experimentar un cambio porque quiere más trabajo y mayor seguridad".

Precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, Pichetto -nacido en Banfield-, reiteró la propuesta de crear una Agencia Federal que investigue los delitos complejos, especialmente el narcotráfico, con la participación de los mejores cuadros de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

“Y también con la incorporación de jóvenes universitarios que vienen de las carreras de informática y tecnológicas para armar una estructura de inteligencia criminal que investigue el narcotráfico por el lado del lavado de activos”.

