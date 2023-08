CFK-Macri: Habló el "extorsionado"... bajo su estrategia electoral

Macri, junto a Weretilneck, quien está al mando de la provincia de Río Negro desde 2012. Sobre las declaraciones de Mauricio Macri, Alberto Weretilneck dijo que está en desacuerdo y que no fueron oportunas.

Cabe recordar que esta semana Mauricio Macri habló en una entrevista en 'TN' respecto del pliego que debe tratar el Senado para designar o ratificar magistrados nacionales, entre ellos la jueza de la causa Hotesur Ana María Figueroa, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal.

Alberto Weretilneck es una de las piezas claves y que hasta el momento no ha dado quórum para el tratamiento de este pliego pero anunció que no asistirá antes de las PASO...

¿Lejos de Macri o de CFK?

La "amenaza o extorsión" hacia Alberto Weretilneck que vio CFK en el reciente mensaje televisivo del expresidente, "no está muy lejos de la interpretación que hacen por estas horas cerca del senador y gobernador electo de Río Negro", publicó el diario que lleva el nombre de la provincia...

"Y… lo estamos viendo como un apriete", comentó ayer a ese medio un dirigente de Juntos Somos Río Negro que conoce el pensamiento de Weretilneck.

Por su alianza con Massa, Cristina excluyó al gobernador Weretilneck de presenciar el lanzamiento del Arsat-1, a pesar de que la empresa rionegrina desarrolló el satélite. Foto: NA. El senador rionegrino busca que no lo emparenten ni con el oficialismo ni con Juntos por el Cambio.

De todas maneras, la línea que bajó el presidente del partido provincial Juntos Somos Río Negro a todos los protagonistas de la campaña electoral es que eviten alimentar el tema con nuevas declaraciones, para que no se corra el eje del mensaje que buscan transmitir a los rionegrinos rumbo a las PASO.

Ese posicionamiento se encuentra precisamente equidistante de los ex presidentes, para exhibir a JSRN como una fuerza que está fuera de la grieta y que puede ir de un lado a otro con sus votos en el Congreso, porque su prioridad es la defensa de los intereses de la provincia.

El oficialismo rionegrino llega a los comicios del domingo con una boleta corta, sin precandidatos presidenciales que traccionen votos, un desafío que llevó a Weretilneck a tomar el protagonismo casi central de la campaña, con mensajes en medios de comunicación y en redes sociales que alientan el corte de boleta

"Dentro de esa estrategia, coincidir públicamente con CFK con respecto a los dichos de Macri hubiese significado correr el eje del mensaje provincialista del senador, porque desde Juntos por el Cambio le recordarían rápido todas las votaciones en las que aportó a la mayoría kirchnerista en el Congreso", publicó el diario provincial.

Pero, por otra parte, convalidar a CFK hubiese expuesto al gobernador a una contradicción, porque apenas días atrás dijo en entrevistas que no estaba de acuerdo con la continuidad de la camarista federal Ana María Figueroa, integrante de la sala que debe decidir sobre la realización del juicio en la causa Hotesur.

Según el diario 'Río Negro', en ese marco Alberto Weretilneck dejó de atender el teléfono al kirchnerismo, quien pretende su presencia para tener quórum, sesionar y tratar pliegos de designación o de continuidad dentro de la Justicia Federal.

Desde el entorno del senador dicen que buscan evitar confusiones, con palabras que sean interpretadas como un guiño al kirchnerismo, cuando el senador busca que no lo emparenten con el oficialismo ni con la principal coalición opositora nacional.

Así, el gobernador habló hoy simplemente de "estar en el camino correcto" y no transitar la grieta.

