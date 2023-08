Crimen de Morena: Axel Kicillof y un freno a Berni

Qué dijo Berni

Ayer (9/8) Sergio Berni llegó al barrio donde mataron a Morena Domínguez y ante los vecinos y en declaraciones televisivas, dio detalles de la detención de los presuntos criminales. Y medio de sus declaraciones y los detalles de la investigación dijo que las situaciones de este tipo "se resuelven fácil en la Argentina, pero tiene que haber una voluntad de todos los actores del Estado para terminar de una vez y para siempre con esto, que le puedo asegurar que no es difícil... No es difícil, no es difícil".