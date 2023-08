Arde C5N: Maslatón y Callejón patearon el hormiguero progre

"Entonces si es así es un asco", manifestó Callejón, y agregó: "Yo creo que hasta que los políticos no se replanteen lo que es la política y dejen de disputarse...". La modelo no pudo continuar puesto que sus compañeros la interrumpieron y fue la voz de Ladaga la que se alzó: "Pero no pongas a todos los políticos en el mismo lugar. Porque esto tiene nombre y apellido. Agarrar esto para ponerlos en el mismo lugar, no".