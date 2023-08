Demasiado caro para JxC la venganza de Macri sobre Larreta

Casi 30% de los electores habilitados para sufragar, decidieron no hacerlo. Ciencia ficción: ¿A quién hubieran ido a votar en caso de hacerlo? Hipótesis: ¿A cuántos de los ausentes podrá convencerse en octubre que sí sufraguen? ¿Por quién lo harían? El otro dilema es: ¿Puede consolidar Javier Milei un sufragio que es básicamente emocional? ¿Podrá mantener la absorción de sufragios de sus rivales hasta repetir o mejorar su caudal electoral en octubre? ¿Podrá impedir Patricia Bullrich más fuga de votos de JxC hacia La Libertad Avanza? Porque el electoral de Milei no sólo es el hijo de peronista desencantado de las ideas de su padre. De lo contrario no puede entenderse el triunfo arrasador de Milei en grupos de productores rurales medianos y pequeños en el sur de la Provincia de Córdoba que en el pasado votaron por Mauricio Macri. Escéptica, Carolina Mantegari, la especialista en investigación de opinión pública de Jorge Cayetano Zaín Asís, resumió así su columna de análisis: "Sergio Massa quedó apenas a 3 ptos del triunfador Milei, que tiene 30. Ser el más votado en las 'tóxicas' no sirve para un pepino. Es una inutilidad estremecedora. Justamente ahora es cuando arranca lo peor." Vamos al texto completo que tituló "C-Boy, el león que vence a la manada de leones":