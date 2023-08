Duran Barba vela al kirchnerismo y alerta que envejeció JxC

Luego, Durán Barba arriesgó que Unión por la Patria (UP) ya alcanzó su techo electoral en estas PASO, a pesar de que puede subir la participación electoral en las generales (como suele ocurrir) y que Cristina Fernández de Kirchner no tuvo incidencia en la campaña: "Hicieron todo lo que pudieron y han llegado a la votación más lamentable del peronismo en muchos años. Ha terminado un ciclo en el cual el kirchnerismo desapareció. Incluso en la interna del frente del Gobierno, (Juan) Grabois tuvo un porcentaje más bajo del que suponía. Cristina Kirchner no está contando demasiado ahí", estimó y puso como ejemplo la derrota del kirchnerismo en en la provincia de Santa Cruz, la cuna política del matrimonio Kirchner.