Omar Perotti: Victoria de Milei y enojo con los políticos

image.png Durante su recorrida por el interior de la provincia, Perotti habló sobre el triunfo de Milei.

Enojo y "Nuevos actores"

El jefe de la Casa Gris fue autocrítico y se dirigió a sus pares políticos, de su espacio y de otras fuerzas: "Tenemos que leer lo que ha ocurrido y es que cuando la política se distancia mucho de la gente, y yo lo he dicho en muchas declaraciones, ya de hace un año y algo atrás, ante una pregunta sobre el ganador de anoche. Dije que a mí no me enojaban personajes como Milei. Que, en todo caso, con quienes hay que enojarse es con los actores políticos que no están dando respuestas".