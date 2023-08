Santa Fe: Dura derrota de UP pone en riesgo a Lewandowski

En relación al batacazo que dio el candidato a presidente considerado "liberal" respondió que "Es una sorpresa que esté ganando en lugares donde solía ganar JXC. Nosotros tenemos una performance distinta en lugares más cercanos al río Paraná".

Lewandowski, en el medio de la cornisa de cara al 10 de septiembre

El candidato a gobernador de Santa Fe perteneciente a UP, Marcelo Lewandowski, se hizo presente en el búnker de campaña donde aguardó los resultados de los candidatos a diputados nacionales por la provincia. Si bien reconoció que no fueron los esperados, afirmó que "La elección que hizo Milei en el territorio santafesino no es una sorpresa".

"Desde hace meses atrás que se viene hablando de esta alternativa. Los focus group que hicimos en Santa Fe nos daban como una posibilidad este escenario de Milei. No era algo alocado", manifestó en diálogo con Radio 2 de Rosario.

En ese sentido, Lewandowski intentó "desvincular" la elección nacional de la provincial que se definirá el próximo 10 de septiembre. "Es todo muy cambiante, hoy Milei gana en barrios donde nosotros habíamos ganados en las provinciales. Quién se referenciaba con Rodríguez Larreta (Maximiliano Pullaro) ganó la provincia y hoy su candidato a presidente está cuarto", sostuvo.

Sin embargo, no dudó en admitir que el contexto nacional no ayudó para nada a los candidatos del oficialismo. "La inflación no se pudo bajar, todo lo que pasó esta semana en inseguridad, las movidas que tuvo el dólar", enumeró.

"Uno lo que tiene que hacer es escuchar y saber que el peronismo, cuando nació en la Argentina, vino a dar respuestas a una sociedad de ese momento. Hoy hay que repasar y darse cuenta lo qué es lo que está pidiendo la sociedad para ser una respuesta a la sociedad de este momento", concluyó el senador.

"Hoy empiezan a definirse dos modelos de país: el de todos o el de unos pocos", compartió Lewandowski en sus redes sociales mientras emitía su voto.

Hoy empiezan a definirse dos modelos de país: el de todos o el de unos pocos. pic.twitter.com/FLVowOrFEP — Marcelo Lewandowski (@marcelewan) August 13, 2023

Massa no dejó pasar un segundo y ya lanzó la nueva campaña

Tras los resultados obtenidos, Massa comunicó en la madrugada del lunes que "Empieza a discutirse qué país vamos a construir" y se mostró esperanzador de cara a octubre: "Vamos a pelear hasta el último minuto".

El ministro felicitó al gobernador, Axel Kicillof, por el triunfo en la provincia de Buenos Aires, y a Juan Grabois, por el enorme esfuerzo militante que ha hecho en estos días de campaña.

Luego de sus agasajos, puso el foco en el inicio de una nueva campaña: "Empieza en la Argentina semanas trascendentes, empieza a discutirse qué país vamos a construir en los próximos años".

En ese contexto, aprovechó para apuntar de lleno ante la apertura indiscriminada de las importaciones que impulsan Milei o Bullrich contra su postura de "Seguir defendiendo a nuestras Pymes, a la soberanía energética y la capacidad de desarrollo".

En relación al mercado de trabajo, enfocó la dicotomía entre "más derecho o menos". "Si se eliminan las vacacionas pagas y el doble aguinaldo, si va a haber trabajadores o esclavos", expresó.

En cuanto a las elecciones, comentó que aún "falta el segundo tiempo y el alargue", lo cual concluyó con lo mencionado anteriormente: "Vamos a pelear hasta el último minuto".

image.png Elecciones 2023: Con Sergio Massa a la cabeza, el peronismo hizo la peor elección nacional desde que se utiliza el sistema PASO.

