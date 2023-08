Bullrich vs. la Gran Ola de Milei y la nueva mayoría de Massa

La elección PASO 2023 fue una sumatoria de errores. Comencemos por el más sencillo y que involucra al ganador de la jornada, Javier Milei. Erró fiero Carlos Maslatón subestimando a su propia criatura, Milei. Pero estuvo pésimo Milei no reconociendo que mucho de lo que consiguió no fue sólo por la tarea de su hermana Karina Milei sino también por el defenestrado Carlos Kikuchi, de quien los nuevos amigos de Milei dijeron que hacía todo mal... y no resultó tan mal. Algo más: Milei agradeció hasta a sus mascotas caninas pero se olvidó del único apoderado, en ese momento solitario en el centro de cómputos haciendo el seguimiento: Mariano Gerván.