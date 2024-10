Las dudas sobre el plan Javier Milei no hacen mella y riesgo país debajo de 900 pbs

Las dudas

Posteos con dudas en la red X:

Carlos Rodriguez: "El Tipo de Cambio Real ya está bajo con recesión y SIN entrada de capitales. Si el Plan funciona y la economia se recupera y entran capitales, lo lógico es que los precios suban más rápido, o sea que el Tipo Real de Cambio debería caer todavía más. Esto no me cierra. No es una crítica, sino una duda verdadera que tengo sobre la consistencia de la actual política cambiaria y de tasas."

Carlos Maslatón: "Mientras la deuda pública se incrementa 250-300 millones de USD por día. Tantas veces vimos esto y tantas veces terminó igual. El control artificial de los principales precios de la economía lleva a la catástrofe siempre."

Ramiro Ferrer: "Esta fiesta es solo para el club de la timba financiera. El resto no está pasando tan buen momento. Toyota está despidiendo gente, siendo la marca que más vende en el país, y por diferencia."

El Bardiador del Merval (a Maslaton): "Carlos esto es el BIG LONG del toto y los amigotes, es evidente como pumpean adr y paridades para dormir el CCL por ende el TC apuestan a que despues alguien le pague más por lo que pagan ahora, si eso no ocurre, ahi sí canta el Puma Rodriguez."

Juancito Nieve: "Hoy el deficit en cta cte no es ni por asomo el de los 90s. Pero hay q ver la película, no la foto. No deja de sorprenderme la velocidad con la que pasamos de un esquema de superavit en cta cte a uno de deficit.Lo malo es que parece que vamos a un esquema macro de deficit cronico de cuenta corriente. Lo bueno, es que hay experiencias en argentina (90s) y el mundo que este deficit crónico se sostuvo razonablemente. Como toda deuda, es importante que este aplique para generar capacidad de repago. Después de años de baja inversión es verosimil pensar en inversión que le de un salto de productividad a la economía. La clave del esquema es el RIGI."

--------------

Más noticias en Urgente24:

Tragedia en Villa Gesell: Se derrumbó un edificio y buscan personas entre los escombros

A horas del reclamo de ATE, Sturzenegger va a la guerra contra "la Casta que impide crecer"

¿Otro montaje? Ridiculizan a Evo Morales y lo acusan de intento de homicidio

Google prepara una inteligencia artificial que tomará el control de tu PC