Marcelo Moretti arruinó un sueño de Juan Román Riquelme y Boca

En defensa de su gestión, Moretti publicó en su X personal: "que todos tus jugadores renueven, también es gestión Braida, Tonga, Perri (Barrios), Gonza (Luján) y Manu (Insaurralde)"

La renovación del vínculo de Hernández estuvo dilatada principalmente porque el defensor se lesionó los ligamentos en marzo. Tuvo varios ofrecimientos para irse libre (Fabricio Coloccini, ayudante de Gago, lo quería convencer de que vaya en esa condición a Boca) pero Tonga decidió firmar contrato con San Lorenzo, lo cual fue muy bien valorado por los hinchas.

Ahora, su claúsula de salida es de 10.000.000 de dólares.

Los deseos de Juan Román Riquelme para Boca 2025

Enero de 2025 no sería el primer mercado en el que Román insista por Hernández. Al Presidente de Boca lo tiene visto de hace un tiempo y la no renovación, llevaba a que se facilite una negociación que finalmente no sucedió porque si firmó contrato.

Si bien no podrá contar con Tonga para 2025, Riquelme y Boca tienen algunos deseos para el año que viene. En este 2024 tiene como prioridad clasificar a la Libertadores e igualmente, el Xeneize deberá afrontar el Mundial de Clubes 2025 y quiere competir.

Justamente para poder medirse con rivales de alta jerarquía, Román pretende dos jugadores principalmente: Carlos Palacios (muy avanzado) y Alan Velasco.

Además de estos jugadores, habrá que ver que injerencia tiene Fernando Gago, cuales no serán tenidos en cuenta en 2025 y en consecuencia, que puestos hay que reforzar.

Descartado Hernández, seguramente el Xeneize se enfoque en otro defensor de cara al 2025.

