River: Volvió con todas las luces, fracasó y busca club

Ramiro Funes Mori festeja el tercer gol de River frente a Tigres que lo consagró campeón de la Copa Libertadores de América 2015 (Foto: Noticias Argentinas) Ramiro Funes Mori en su primera etapa en River, cuando todo era éxito.

Volvió Marcelo Gallardo y las cosas no cambiaron. Al punto tal que en las primeras convocatorias de este torneo no fue ni al banco. Por estas razones el defensor comenzó a buscarse clubes, y si bien rechazó propuestas en el mercado de pases de Independiente, Belgrano y Platense, ahora vio que las cosas no cambiaron y se quiere ir.