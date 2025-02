River: Jorge Brito contra las SAD y la plata de Foster Gillett que no llega

RIVERJORGEBRITOCONTRALASSADYLAPLATADEFOSTERGILLETTQUENOLLEGAFOTO1.jpg El presidente de River, Jorge Brito, defendió su gestión contra la SAD y reveló que no llegó el dinero de Foster Gillett por el pase de Rodrigo Villagra.

¿Qué dijo Jorge Brito sobre Foster Gillett?

“Acá hubo una voluntad del jugador de generar una transacción con este grupo en el cual nosotros no teníamos relación, yo no tengo relación con Foster Gillett, no lo vi nunca nunca en mi vida y a través del departamento de fútbol tomamos contacto o recibimos contacto del grupo empresario y bueno es una transacción que va a terminar de materializarse cuando haya un club y se pueda hacer”, sostuvo Brito.